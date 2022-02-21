Бумаги Полюса - защитный актив в период геополитических потрясений - BCS Express

Бумаги "Полюса" являются для инвесторов защитным активом в условиях повышенной турбулентности на фондовом рынке в период геополитических потрясений, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Показатель бета, отражающий волатильность ценной бумаги по сравнению с рынком в целом, у "Полюса" находится на уровне нуля, что говорит о том, что акции практически не реагируют на общерыночную волатильность. Поддержку для акций также предоставляют пятипроцентная в годовом исчислении дивидендная доходность и анонсированная в конце января программа выкупа своих акций в пределах $200 млн на ближайшее полугодие, - отмечают эксперты инвестиционной компании. - В условиях повышенной турбулентности на фондовом рынке в период геополитических потрясений бумага рассматривается инвесторами как защитный актив, о чем говорит расхождение в динамике с индексом Мосбиржи. В то же время бумага не лишена страновых рисков, и может выступать как претендент на включение при балансировке российской части портфеля".

ПАО "Полюс" является четвертой в мире золотодобывающей компанией по объемам добычи и крупнейшей золотодобывающей компанией по запасам золоторудной руды. Имеет самые низкие производственные затраты среди крупнейших мировых производителей золота.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.