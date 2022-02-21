Вероятно ослабление ключевых валют ЕМ к доллару на текущей неделе - ПСБ

Вероятно плавное ослабление ключевых валют ЕМ по отношению к доллару США на текущей неделе, сообщается в обзоре эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Валюты развивающихся стран преимущественно окрепли на прошедшей неделе. Поддержку валютам развивающихся экономик в первую очередь оказывали высокие цены на сырье, в том числе на энергоносители. Дополнительным стимулом к росту выступал локальный "аппетит" инвесторов к активам ЕМ, которые, в рамках "голубых фишек" фондового рынка остаются довольно недооцененными. Так, лучше всех выглядели бразильский реал (+1,5%) и южноафриканский ранд (+1,2%) на фоне роста цен на золото. Аутсайдерами торгов были российский рубль и турецкая лира. На текущей неделе ожидаем плавного ослабления ключевых валют ЕМ к доллару на фоне инфляционных опасений на рынке США", - указывает аналитик банка.

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