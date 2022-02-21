BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express оставил без изменений топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ 26211, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13, РусАл Братск БО-001Р-03 и ОФЗ-ИН 52001, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Всплеск геополитической напряженности в конце прошлой недели ожидаемо привел к росту доходностей ОФЗ, - напоминают эксперты. - В этот раз наибольшее давление пришлось на двухлетние бумаги, где ставки выросли на 15 б.п., до 10,25% годовых. По бумагам срочностью свыше 3 лет скачок был не столь выразительным и постепенно убывал по мере увеличения срока. Такая структура G-кривой может говорить о том, что участники рынка высоко оценивают риски для долгового рынка на кратко- и среднесрочном горизонте. На длинной дистанции ожидания более стабильны".

На взгляд аналитиков, новостной фон не позволяет пока с уверенностью ставить на деэскалацию напряженности и отскок в ОФЗ. Между тем, если сессия понедельника закроется на минимумах, то во вторник может отмечаться локальное потепление. Как правило, после трех дней распродаж инвесторы начинают предпринимать осторожные попытки к выкупу просадки. Более значимые сдвиги в настроениях могут произойти к концу недели, после запланированной встречи между дипломатами России и США.

"Что касается корпоративного сегмента G, там спреды оставались стабильны. При этом в бумагах высококачественных эмитентов рейтинговой категории AA- и выше по национальной шкале премия к ОФЗ близка к нулю или даже находится на отрицательной территории. Это делает их менее привлекательными и может стать причиной ухудшения динамики в ближайшую неделю. Таким образом, наиболее привлекательными историями на российском рынке по-прежнему остаются корпоративные эмитенты второго эшелона и защитные выпуски с доходностью, привязанной к рыночным бенчмаркам", - резюмируют стратеги BCS Express.

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