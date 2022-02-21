"Финам" понизил рекомендацию для акций Check Point до "Держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Check Point с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $135,8 за штуку на конец 2022г, что предполагает апсайд 2,6%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Check Point. Мы ожидаем сохранения значительного спроса на продукты компании в области кибербезопасности, а также рассчитываем на дальнейшее усиление ее позиций в таких быстрорастущих секторах, как решения для облачных хранилищ данных, интернета вещей. Между тем акции Check Point заметно выросли в последние месяцы, и потенциал их дальнейшего укрепления представляется уже ограниченным", - отмечает аналитик Игорь Додонов.

Check Point Software Technologies - одна из ведущих мировых компаний в области IT-безопасности. Компания разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей, и предлагает законченную архитектуру безопасности, которая защищает и сети крупных организаций, и мобильные устройства, а также отличается наиболее полным и интуитивно понятным управлением системой безопасности.

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