Высока вероятность дальнейшего ослабления рубля - "Велес Капитал"

Высока вероятность дальнейшего ослабления рубля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"После утреннего открытия в понедельник вблизи 77,7руб./$1 курс немного снизился на новостях о возможной встрече (саммите) президентов РФ и США. Однако улучшение ситуации на валютном рынке оказалось недолгим, и после новостей о дальнейшей эскалации конфликта пара доллар/рубль быстро поднялась выше 77 руб./$1. Тем не менее, к середине дня рубль оставался в плюсе к USD, прибавляя около 0,6%, что представляло собой лучшую динамику среди валют-аналогов на развивающихся рынках. Отметим также, что в понедельник площадки в США будут закрыты, что сократит ликвидность и добавит волатильности российскому рынку", - пишет эксперт.

По его мнению, до конца дня все внимание инвесторов будет приковано к внеочередному заседанию Совбеза РФ, которое проведет президент. Также рынок будет следить за внеочередным заседанием Совета Федераций РФ. Решения и геополитическая риторика по итогам обоих событий зададут тон рынку на ближайшие дни. В случае дальнейшего обострения ситуации ближайшим ориентиром для пары доллар/рубль сначала станет максимум недельной давности в виде 78,3 руб./$1, а затем уже максимум с начала года в виде 80,4руб./$1, полагает Кравченко.

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