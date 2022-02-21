Курс рубля может возвратиться к уровню выше 78 руб./$1 в течение текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может возвратиться к уровню выше 78 руб./$1 в течение текущей недели при дальнейшем росте геополитической напряженности, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Новые негативные геополитические новости (обстрелы на востоке Украины, эвакуация жителей в Россию) вновь вернули курс USD/RUB к 78 руб./$1 в конце недели. Можно ожидать, что геополитические новости продолжат обосновывать высокие уровни волатильности на российском рынке. В частности, в понедельник курс USD/RUB опускался к 76,20 руб./$1 - причиной стали сообщения о планируемой встрече президентов РФ и США на этой неделе. Сейчас курс USD/RUB снижается на 0,33% и находится около 77 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В ближайшие дни поддержка рубля со стороны фактора налогового периода может усилиться. На этом фоне, а также в связи с выходным в США, курс USD/RUB сегодня может попробовать закрепиться ниже 77 руб./$1. Тем не менее дальнейшее развитие геополитической ситуации может вновь привести к росту курса USD/RUB выше 78 руб./$1 в течение текущей недели", - пишут эксперты банка.

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