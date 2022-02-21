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21 февраля 2022 года 12:48
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "ЛУКОЙЛ", банк ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и Сбербанк. Стратеги инвесткомпании отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне высоких цен на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). За счет этого, указывают эксперты инвесткомпании, размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio зачастую выше уровней конкурентов по отрасли - на горизонте 12 месяцев дивидендная доходность может превысить 12%. "Дополнительный фактор привлекательности - проводимый компанией buyback, - подчеркивается в комментарии. - За период с 26 ноября по 28 января компания направила на обратный выкуп $332,4 млн. В феврале покупки приостановились, но если предположить, что buyback будет продолжаться, акции должны выглядеть лучше отраслевых конкурентов. В среднесрочной перспективе позитивный взгляд на бумаги сохраняется. При текущих ценах на нефть акции выглядят недооцененными. Цели роста на горизонте нескольких месяцев: 7500-7750 рублей". Аналитики обратили внимание в банковском секторе на акции ВТБ. Она полагают, что по итогам 2021г финансовые результаты банка должны кратно вырасти, чистая прибыль по итогам 11 месяцев 2021г увеличилась в 4,4 раза г/г. "Банк в ноябре досрочно выполнил цель по прибыли на 2021г. Улучшение финансовых метрик обусловлено восстановлением экономики после COVID-19, а также сильным снижением объемов резервирования в текущем году", - отметили эксперты. "Исходя из прибыли за 11 месяцев, дивиденды ВТБ в 2022г могут составить около 0,0068 руб. на акцию, что соответствует около 16,5% дивидендной доходности по текущим котировкам, - прогнозируют в BCS Express. - В последние недели бумаги под давлением из-за роста санкционной угрозы, давления на капитал. Несмотря на ожидаемое деление дивидендов за 2021г на транши, перспективы дальнейшего роста и развития в 2022г позволяют ожидать подъема цены акций на горизонте нескольких месяцев со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб." Также на фоне рекордной стоимости нефти интересны бумаги "Роснефти", полагают эксперты инвесткомпании. "Роснефть" является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам 2021г чистая прибыль выросла почти в 7 раз относительно 2020г, дивиденды за II полугодие 2021г могут достичь 23,6 руб. на акцию или около 4,2%. Помимо этого, отмечают эксперты, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти" является реализация крупного проекта "Восток Ойл". Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро . "Восток Ойл" - долгосрочный драйвер в акциях "Роснефти", однако уже сейчас он постепенно закладывается в стоимость бумаг. Акции "Роснефти" с начала года держатся сильнее рынка благодаря высокой цене на нефть и ослаблению рубля. Более того, если абстрагироваться от сформировавшегося геополитического дисконта, бумаги выглядят дешевыми при таких ценах на сырье. На среднесрочном горизонте можно рассчитывать на подъем к 650-700 руб.," - пишут стратеги BCS Express. По их мнению, акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех. Компания представила сильный отчет за IV квартал 2021г, выручка выросла в 1,5 раза - до 110,3 млрд руб. Заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал сегмент "Такси" - темпы роста выручки составили 93% г/г, EBITDA направления вышла на рекордный уровень 5,4 млрд руб. (рост в 3,1 раза г/г). Компания в рамках прогноза на 2022 год ожидает роста выручки на 38-40%. "На текущий момент "Яндекс.Маркет" показывает убытки из-за относительно небольшого масштаба, однако по мере развития и увеличения торговых оборотов направление должно выйти в прибыль - похожая ситуация была с сегментом "Такси", - указывают в BCS Express. "Акции "Яндекса" в последнее время находятся среди аутсайдеров российского рынка из-за роста геополитической напряженности, коррекции в IT-секторе США. При этом каких-то качественных ухудшений в кейсе "Яндекса" не происходит. Просадка интересна для наращивания длинных позиций на средне- и долгосрочном горизонте. На горизонте ближайших месяцев допустим подъем к 4600-5000 рублей", - пишут эксперты. Аналитики также предлагают обратить внимание на обыкновенные акции Сбербанка. От максимумов прошлого года бумаги скорректировались почти на 40% из-за роста геополитической напряженности. "Сейчас акции отскочили, однако потенциал восстановления еще внушительный, - подчеркивают стратеги. - Падение прежде всего обусловлено выходом иностранных инвесторов из капитала банка, Сбербанк традиционно наиболее чувствителен к оттокам нерезидентов. Напряженность на российском рынке остается повышенной. Если ситуация будет дальше развиваться по пути деэскалации, бумаги Сбербанка могут восстанавливаться быстрее рынка. Дивидендная доходность в топовой "голубой фишке" на горизонте 12 месяцев - 10%. Бумаги сейчас выглядят привлекательно с прицелом на средне- и долгосрочную перспективу. При этом стоит отметить, что в краткосрочном периоде риски в акциях остаются повышенными". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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