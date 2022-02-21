Нефтяные цены, вероятно, останутся под давлением на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные цены, вероятно, останутся под давлением на текущей неделе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Вероятно, в связи с перспективами скорого снятия нефтяных санкций с Ирана цены на нефть на неделе останутся под давлением, а геополитический фактор продолжит объяснять более высокие уровни волатильности на нефтяном рынке. Впрочем, у цен на "черное золото" остается потенциал к росту. Сейчас темпы наращивания добычи остаются низкими, и на прошлой неделе представители ОПЕК+ выразили опасения по поводу рисков дефицита нефти на рынке. Перспективы реализации такого сценария подразумевают возврат фьючерсов Brent к $95/барр. в среднесрочной перспективе, но на этой неделе котировки могут даже опуститься ниже $90/барр. на новостях о снятии нефтяных санкций с Ирана", - пишут эксперты банка.

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