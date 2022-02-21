Пара доллар-рубль, вероятно, останется в диапазоне 75-78 руб./$1 на текущей неделе - Росбанк

Пара доллар-рубль, вероятно, останется в диапазоне 75-78 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Росбанка.

"Сложившиеся обстоятельства держат валютный рынок в напряжении, вынуждая его реагировать на любые заголовки с "полей". В целом, новостной фон текущей недели задан двумя предстоящими событиями - запланированной на 24 февраля встречей глав МИД России и США, последующей трехсторонней встречей Франция-Россия-США. Дополнительную поддержку рублю могут оказать продажи экспортной выручки в преддверии ключевых налоговых дат месяца (25 февраля - НДС, НДПИ, акцизы), интенсивность которых может быть увеличена ввиду укороченной торговой недели (в понедельник выходной в США, в среду - в России) и отсутствия валютных интервенций со стороны Банка России от имени Минфина. В результате, диапазон колебаний курса доллар-рубль может остаться в пределах 75-78 руб./$1, а евро-рубль - 87-90 руб./EUR1", - отмечают эксперты банка.

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