.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утренний рост рынка акций сменился новой волной снижения из-за военной эскалации в Донбассе
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%
Российская экономика в 2021 году выросла на 4,7% после снижения на 2,7% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков. Рост ВВП стал максимальным с 2008 года
 
ЦБ ожидает ускорение роста российской экономики в 1-м квартале до 5,5%
ЦБ ожидает ускорение роста ВВП РФ в 1-м квартале 2022 года до 5,5% с 5,0% в 4-м квартале 2021 года, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России. "Темп роста ВВП в 1-м квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении", -...
 
Минэкономразвития предложило понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году
ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% - на такую оценку предлагает ориентироваться Минэкономразвития, сообщили "Ведомостям" два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом министерства и подтвердил федеральный...
 
Индексация капзатрат в АПК оказалась ниже ожиданий
Минсельхоз повышает в среднем на 25% предельный размер компенсации капитальных затрат на строительство и модернизацию молочных ферм, а также объектов для переработки и хранения овощей и плодов, сообщает "Коммерсантъ". Максимальный размер субсидий на...
 
21 февраля 2022 года 11:39

Утренний рост рынка акций сменился новой волной снижения из-за военной эскалации в Донбассе

Москва. 21 февраля. Утренний коррекционный рост рынка акций РФ на надеждах о дипломатическом урегулировании геополитической напряженности вокруг Украины сменился новой волной снижения на новостях о военном обострении ситуации в Донбассе; индекс Мосбиржи скатился в район 3300 пунктов после утреннего локального отскока выше 3470 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3314,71 пункта (-2,3%, утренний максимум - 3471,41 пункта), индекс РТС - 1356,39 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,6%.

Доллар США просел до 77,05 руб./$1 (-0,26 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,6% и -4,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, завязалось боестолкновение, сообщило министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. "Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника... Ведется бой", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МГБ ДНР. Сообщается, что в результате прорыва "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" народной милиции ДНР.

В воскресенье западные СМИ сообщили, что продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".

Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Они, в частности, договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глав МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу "нормандского" формата, а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

Тем временем глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире ТСН вечером в воскресенье сообщил, что возле украинской границы нет сформированных ударных групп российских военных, поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, неуместно. Также он отметил, что ВСУ контролируют ситуацию и все направления, в том числе границу с Белоруссией, а нападение со стороны непризнанной республики Приднестровья считает "несерьезным сценарием".

Посол России в США Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковывать Украину. Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности, написал Антонов на странице российского посольства в США в соцсети Facebook, комментируя вопросы, прозвучавшие от ведущей во время его интервью американскому телеканалу CBS. По его словам, "большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся". "Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - подчеркнул Антонов.

Ранее корреспондент CBS Дэвид Мартин, освещающий на телеканале проблемы национальной безопасности США, со ссылкой на американскую разведку сообщил, что российское командование якобы уже получило приказ приступить ко вторжению на Украину.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрей Кочетков, динамика азиатских рынков и сырьевых контрактов в понедельник негативная, но появились сигналы о вероятном саммите РФ и США.

Аналитики BCS Global Markets также отмечают, что неделя начинается с хрупких надежд на деэскалацию напряженности вокруг Украины. Сообщается, что Путин и Байден договорились о проведении саммита для обсуждения ситуации на Украине - предварительно 24 февраля (в этот же день состоится встреча госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел РФ Лаврова), при условии США, что Россия не вторгнется на территорию Украины. Тем не менее, риски конфликта сохраняются, что делает покупателей акций осторожными. На макроэкономическом фронте давление продолжают оказывать статданные по инфляции и грядущее ужесточение монетарной политики Федрезерва. Американский рынок акций в понедельник закрыт, что может дополнительно усилить волатильность.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, геополитические риски в понедельник сохраняются, несмотря на успешные переговоры лидеров Франции и России, состоявшиеся в воскресенье. Президент Франции предложил провести саммит между Байденом и Путиным, и эта идея была принята. Повестка саммита будет согласована Лавровым и Путиным 24 февраля. Снятию нервозности отчасти способствует и то, что биржи США в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Тем временем, просели в цене золото и нефть. Высокопоставленный представитель Европейского Союза заявил в пятницу, что сделка по возобновлению ядерного соглашения Ирана от 2015 года "очень-очень близка". С другой стороны, мгновенного возвращения нефти Ирана в полном объеме на рынок не будет, так как экспортная инфраструктура пострадала от недостатка инвестиций. Ближайшая поддержка для Brent находится на уроне $92,4 за баррель, также техническая поддержка есть на уровне $86,7. В случае снижения котировок ниже последнего уровня стоит продавать фьючерсы на нефть, так как дальнейшей целью снижения будет район $80,2 за баррель, считает Верников.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после сильной распродажи в четверг и пятницу российский рынок акций утром в понедельник ожидаемо отскочил вверх. В очередной раз назначенная западными СМИ на 20 февраля война России с Украиной не началась, и это уже хорошо. Кроме того, появились признаки желания со стороны Запада приступить к урегулированию отношений Россия-Украина.

Тем не менее, утренний рост акций стал в основном следствием закрытия коротких позиций спекулянтами. Особой уверенности в том, что в ближайшие дни начнутся инвестиционные покупки, нет. Отскок сменился новым откатом на сообщениях об очередном обострении ситуации вокруг Донбасса. То, что Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения, говорит о готовности российских войск в любой момент вступить на защиту российских граждан в Донецке и Луганске. Вряд ли в такой ситуации крупный капитал, тем более иностранный, будет закупаться российским акциями.

Нефть в понедельник дешевеет и есть опасения, что Brent начнет серьезно тестировать на прочность отметку $90 за баррель. Это может ухудшить краткосрочные перспективы акций нефтяных компаний, поскольку инвесторы сейчас готовы активнее реагировать на любой негатив, нежели на позитив.

В целом, по-прежнему сохраняются риски ухода индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, считает Антонов.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), но растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Нефтяной рынок в понедельник утром умеренно снижается на фоне перспектив увеличения предложения из-за возврата иранской нефти. Этот фактор перевешивает опасения возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $93,38 за баррель (-0,2% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,94 за баррель (-0,1% и -0,75% в пятницу).

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,7%), акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-4,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,1%), ПАО "Россети Центра и Приволжья" (-3,6%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-3,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-3,1%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-2,9%).

Подорожали "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+8%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,4%), VEON (MOEX: VEON) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 94,88 млрд рублей (из них 40,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,25 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,87 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 февраля 2022 года 19:50
Рынок акций РФ упал к уровням ноября 2020г из-за военной эскалации в Донбассе, объем торгов на Мосбирже достиг рекорда
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ вписал в свою историю новый "черный понедельник", обвалившись к уровням ноября 2020 года по индексам Мосбиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжились обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости республик. Масштабы отката индексов переписали обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19, при этом объемы торгов акциями на "Мосбирже" достигли исторического максимума, превысив 505 млрд рублей.    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 19:45
Рубль вечером ускорил падение к доллару и евро на новом витке обострения геополитической ситуации
Москва. 21 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, обновив при этом месячные максимумы; рубль продолжает активно падать к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и последовавшим за этим возможным признанием независимости обеих республик со стороны России после того, как их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 19:10
Цены евробондов РФ заметно упали на фоне возросших геополитических рисков, стоимость 5-летних CDS достигла 320 б.п
Москва. 21 февраля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне возросших геополитических рисков из-за военного обострения в Донбассе и ожидаемого решения президента РФ Владимира Путина о возможном признании независимости ДНР и ЛНР. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 320 базисных пунктов.    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 19:00
Индекс Мосбиржи может отступить до 2650п в перспективе ближайших недель - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи может отступить до уровня 2650 пунктов в перспективе ближайших недель в случае дальнейшей эскалации геополитического конфликта, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Среднесрочная картина по российскому фондовому рынку ухудшается и остается негативной как минимум при...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 18:29
Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "РусАгро" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Компания представит финансовую отчётность 28 февраля. "Ожидаем сильную квартальную отчётность на фоне высоких цен на с/х продукцию. Рост выручки и EBITDA может...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 18:03
Потенциал роста цены золота к новым историческим максимумам сохраняется - "Альфа-Капитал"
Потенциал роста котировок золота к новым историческим максимумам в целом пока сохраняется, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. "Цена золота в понедельник утром достигала уровня $1908 за тройскую унцию, вплотную приблизившись к уровням...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 17:41
Вероятна повышенная волатильность российских евробондов в ближайшее время - BCS GM
Вероятна повышенная волатильность российских еврооблигаций в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Российские еврооблигации продолжат демонстрировать повышенную волатильность, пока геополитический риск представляется высоким. Мы сохраняем осторожный взгляд на...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 17:14
Амплитуда колебаний рынка акций РФ в ближайшие дни будет повышенной - BCS Express
Амплитуда колебаний российского рынка акций в ближайшие дни будет повышенной, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг. Обычно на этом фоне основные продажи у нас сконцентрированы в "голубых фишках", однако сейчас под давлением...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:46
Геополитическая напряженность будет основным драйвером рынка ОФЗ на текущей неделе - BCS GM
ополитическая напряженность останется в центре внимания инвесторов на текущей неделе и будет основным драйвером рынка ОФЗ, отмечает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом....    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:26
Инвестбанк Синара сохраняет долгосрочную позитивную оценку цены акций Intel
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку стоимости акций Intel Corp. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "Intel переносит выпуск нового серверного чипа Granite Rapids с 2023 год на 2024 год. Рынок, как мы считаем, в полной мере учел влияние данной новости в...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:07
Рубль днем резко упал к доллару и евро на очередном обострении внешнеполитической ситуации
Москва. 21 февраля. Доллар и евро развернулись вверх и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник днем после снижения в первой половине торгов; рубль падает к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 16:05
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций AMD до $133
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $133 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "17 февраля в рамках "Дня аналитика" компания Intel Corp. представила ряд продуктов и прогноз развития компании...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 15:45
Бумаги Полюса - защитный актив в период геополитических потрясений - BCS Express
Бумаги "Полюса" являются для инвесторов защитным активом в условиях повышенной турбулентности на фондовом рынке в период геополитических потрясений, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Показатель бета, отражающий волатильность ценной бумаги по сравнению с рынком в целом, у "Полюса"...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 15:23
Вероятно ослабление ключевых валют ЕМ к доллару на текущей неделе - ПСБ
Вероятно плавное ослабление ключевых валют ЕМ по отношению к доллару США на текущей неделе, сообщается в обзоре эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Валюты развивающихся стран преимущественно окрепли на прошедшей неделе. Поддержку валютам развивающихся экономик в первую очередь...    читать дальше
.
21 февраля 2022 года 15:04
Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 75,5-78,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 75,5-78,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. Эксперт полагает, что на дальнейшую динамику курса рубля будут влиять цены на "чёрное золото", геополитические новости и спрос глобальных...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.