Утренний рост рынка акций сменился новой волной снижения из-за военной эскалации в Донбассе

Москва. 21 февраля. Утренний коррекционный рост рынка акций РФ на надеждах о дипломатическом урегулировании геополитической напряженности вокруг Украины сменился новой волной снижения на новостях о военном обострении ситуации в Донбассе; индекс Мосбиржи скатился в район 3300 пунктов после утреннего локального отскока выше 3470 пунктов.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3314,71 пункта (-2,3%, утренний максимум - 3471,41 пункта), индекс РТС - 1356,39 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,6%.

Доллар США просел до 77,05 руб./$1 (-0,26 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,6% и -4,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, завязалось боестолкновение, сообщило министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. "Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника... Ведется бой", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МГБ ДНР. Сообщается, что в результате прорыва "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" народной милиции ДНР.

В воскресенье западные СМИ сообщили, что продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".

Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Они, в частности, договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глав МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу "нормандского" формата, а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

Тем временем глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире ТСН вечером в воскресенье сообщил, что возле украинской границы нет сформированных ударных групп российских военных, поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, неуместно. Также он отметил, что ВСУ контролируют ситуацию и все направления, в том числе границу с Белоруссией, а нападение со стороны непризнанной республики Приднестровья считает "несерьезным сценарием".

Посол России в США Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковывать Украину. Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности, написал Антонов на странице российского посольства в США в соцсети Facebook, комментируя вопросы, прозвучавшие от ведущей во время его интервью американскому телеканалу CBS. По его словам, "большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся". "Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - подчеркнул Антонов.

Ранее корреспондент CBS Дэвид Мартин, освещающий на телеканале проблемы национальной безопасности США, со ссылкой на американскую разведку сообщил, что российское командование якобы уже получило приказ приступить ко вторжению на Украину.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрей Кочетков, динамика азиатских рынков и сырьевых контрактов в понедельник негативная, но появились сигналы о вероятном саммите РФ и США.

Аналитики BCS Global Markets также отмечают, что неделя начинается с хрупких надежд на деэскалацию напряженности вокруг Украины. Сообщается, что Путин и Байден договорились о проведении саммита для обсуждения ситуации на Украине - предварительно 24 февраля (в этот же день состоится встреча госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел РФ Лаврова), при условии США, что Россия не вторгнется на территорию Украины. Тем не менее, риски конфликта сохраняются, что делает покупателей акций осторожными. На макроэкономическом фронте давление продолжают оказывать статданные по инфляции и грядущее ужесточение монетарной политики Федрезерва. Американский рынок акций в понедельник закрыт, что может дополнительно усилить волатильность.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, геополитические риски в понедельник сохраняются, несмотря на успешные переговоры лидеров Франции и России, состоявшиеся в воскресенье. Президент Франции предложил провести саммит между Байденом и Путиным, и эта идея была принята. Повестка саммита будет согласована Лавровым и Путиным 24 февраля. Снятию нервозности отчасти способствует и то, что биржи США в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Тем временем, просели в цене золото и нефть. Высокопоставленный представитель Европейского Союза заявил в пятницу, что сделка по возобновлению ядерного соглашения Ирана от 2015 года "очень-очень близка". С другой стороны, мгновенного возвращения нефти Ирана в полном объеме на рынок не будет, так как экспортная инфраструктура пострадала от недостатка инвестиций. Ближайшая поддержка для Brent находится на уроне $92,4 за баррель, также техническая поддержка есть на уровне $86,7. В случае снижения котировок ниже последнего уровня стоит продавать фьючерсы на нефть, так как дальнейшей целью снижения будет район $80,2 за баррель, считает Верников.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после сильной распродажи в четверг и пятницу российский рынок акций утром в понедельник ожидаемо отскочил вверх. В очередной раз назначенная западными СМИ на 20 февраля война России с Украиной не началась, и это уже хорошо. Кроме того, появились признаки желания со стороны Запада приступить к урегулированию отношений Россия-Украина.

Тем не менее, утренний рост акций стал в основном следствием закрытия коротких позиций спекулянтами. Особой уверенности в том, что в ближайшие дни начнутся инвестиционные покупки, нет. Отскок сменился новым откатом на сообщениях об очередном обострении ситуации вокруг Донбасса. То, что Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения, говорит о готовности российских войск в любой момент вступить на защиту российских граждан в Донецке и Луганске. Вряд ли в такой ситуации крупный капитал, тем более иностранный, будет закупаться российским акциями.

Нефть в понедельник дешевеет и есть опасения, что Brent начнет серьезно тестировать на прочность отметку $90 за баррель. Это может ухудшить краткосрочные перспективы акций нефтяных компаний, поскольку инвесторы сейчас готовы активнее реагировать на любой негатив, нежели на позитив.

В целом, по-прежнему сохраняются риски ухода индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, считает Антонов.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), но растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Нефтяной рынок в понедельник утром умеренно снижается на фоне перспектив увеличения предложения из-за возврата иранской нефти. Этот фактор перевешивает опасения возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $93,38 за баррель (-0,2% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,94 за баррель (-0,1% и -0,75% в пятницу).

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,7%), акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-4,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,1%), ПАО "Россети Центра и Приволжья" (-3,6%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-3,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,1%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-3,1%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-2,9%).

Подорожали "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+8%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,4%), VEON (MOEX: VEON) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 94,88 млрд рублей (из них 40,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,25 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,87 млрд рублей на акции "Яндекса").