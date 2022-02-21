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21 февраля 2022 года 11:31
Котировки бумаг "Ленты" обладают значительным потенциалом роста - "Фридом Финанс"
Котировки бумаг ритейлера "Лента" обладают значительным потенциалом роста, прогнозная стоимость на горизонте 12 месяцев составляет 373 рубля за штуку, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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21 февраля 2022 года 19:50
Рынок акций РФ упал к уровням ноября 2020г из-за военной эскалации в Донбассе, объем торгов на Мосбирже достиг рекорда
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ вписал в свою историю новый "черный понедельник", обвалившись к уровням ноября 2020 года по индексам Мосбиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжились обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости республик. Масштабы отката индексов переписали обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19, при этом объемы торгов акциями на "Мосбирже" достигли исторического максимума, превысив 505 млрд рублей. читать дальше
.21 февраля 2022 года 19:45
Москва. 21 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, обновив при этом месячные максимумы; рубль продолжает активно падать к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и последовавшим за этим возможным признанием независимости обеих республик со стороны России после того, как их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой. читать дальше
.21 февраля 2022 года 19:10
Цены евробондов РФ заметно упали на фоне возросших геополитических рисков, стоимость 5-летних CDS достигла 320 б.п
Москва. 21 февраля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне возросших геополитических рисков из-за военного обострения в Донбассе и ожидаемого решения президента РФ Владимира Путина о возможном признании независимости ДНР и ЛНР. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 320 базисных пунктов. читать дальше
.21 февраля 2022 года 19:00
Индекс Мосбиржи может отступить до уровня 2650 пунктов в перспективе ближайших недель в случае дальнейшей эскалации геополитического конфликта, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Среднесрочная картина по российскому фондовому рынку ухудшается и остается негативной как минимум при... читать дальше
.21 февраля 2022 года 18:29
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "РусАгро" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции". Компания представит финансовую отчётность 28 февраля. "Ожидаем сильную квартальную отчётность на фоне высоких цен на с/х продукцию. Рост выручки и EBITDA может... читать дальше
.21 февраля 2022 года 18:03
Потенциал роста котировок золота к новым историческим максимумам в целом пока сохраняется, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. "Цена золота в понедельник утром достигала уровня $1908 за тройскую унцию, вплотную приблизившись к уровням... читать дальше
.21 февраля 2022 года 17:41
Вероятна повышенная волатильность российских еврооблигаций в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Российские еврооблигации продолжат демонстрировать повышенную волатильность, пока геополитический риск представляется высоким. Мы сохраняем осторожный взгляд на... читать дальше
.21 февраля 2022 года 17:14
Амплитуда колебаний российского рынка акций в ближайшие дни будет повышенной, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг. Обычно на этом фоне основные продажи у нас сконцентрированы в "голубых фишках", однако сейчас под давлением... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:46
ополитическая напряженность останется в центре внимания инвесторов на текущей неделе и будет основным драйвером рынка ОФЗ, отмечает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:26
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку стоимости акций Intel Corp. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре. "Intel переносит выпуск нового серверного чипа Granite Rapids с 2023 год на 2024 год. Рынок, как мы считаем, в полной мере учел влияние данной новости в... читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:07
Москва. 21 февраля. Доллар и евро развернулись вверх и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник днем после снижения в первой половине торгов; рубль падает к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). читать дальше
.21 февраля 2022 года 16:05
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $133 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "17 февраля в рамках "Дня аналитика" компания Intel Corp. представила ряд продуктов и прогноз развития компании... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:45
Бумаги "Полюса" являются для инвесторов защитным активом в условиях повышенной турбулентности на фондовом рынке в период геополитических потрясений, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Показатель бета, отражающий волатильность ценной бумаги по сравнению с рынком в целом, у "Полюса"... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:23
Вероятно плавное ослабление ключевых валют ЕМ по отношению к доллару США на текущей неделе, сообщается в обзоре эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Валюты развивающихся стран преимущественно окрепли на прошедшей неделе. Поддержку валютам развивающихся экономик в первую очередь... читать дальше
.21 февраля 2022 года 15:04
Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 75,5-78,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. Эксперт полагает, что на дальнейшую динамику курса рубля будут влиять цены на "чёрное золото", геополитические новости и спрос глобальных... читать дальше
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