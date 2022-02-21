"Финам" рекомендует покупать акции "ММК" с целью 79,6 руб. за штуку на 2022г, что предполагает потенциал роста около 28% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Магнитогорский металлургический комбинат" не оставляет надежд вернуться в индекс MSCI Russia. Менеджмент "ММК" полагает даже, что для этого основной бенефициар компании, председатель Совета директоров Виктор Рашников, который контролирует 79,76% акций "ММК", может пойти на еще одно, уже третье за последний год размещение акций с целью увеличить free float. Это радует, потому что мы тоже надеемся на это. Мы ждали этого еще в сентябре. Потом ждали в феврале, но в весенний пересмотр индекса акции "ММК" не попали, так как состав вообще не был пересмотрен. Теперь ожидаем, что об этом будет объявлено в мае", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Хотя дополнительное предложение на рынок порядка 2% или 3% акций может оказать краткосрочное давление на цену, возвращение акций "ММК" в состав индекса MSCI Russia будет позитивно для их стоимости, поскольку привлечет в них средства индексных фондов, считает эксперт. По его мнению, это может стать драйвером для роста акций "ММК" наряду с двузначной годовой дивидендной доходностью.

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