"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ameren

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Ameren на фоне опубликованного отчета эмитента за 4К21 и весь 2021 год с прогнозной ценой $88,07 за штуку, что предполагает потенциал роста 4% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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