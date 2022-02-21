Идея дня: акции Li Auto остаются привлекательными для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Li Auto остаются интересной инвестиционной историей, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторы по-прежнему заинтересованы в быстрорастущих компаниях. Разумное увеличение доли в качественных "акциях роста" после распродажи в начале года может быть уместно. Li Auto - входит в наш топ-10 глобальных акций - остается интересной инвестисторией. Компания торгуется по низкой оценке и показывает опережающие темпы роста выручки благодаря высокому спросу на электромобили в Китае. Li Auto торгуется по оценке 3x EV/sales, что гораздо дешевле чем ближайшие конкуренты: Xpeng с 5x EV/sales и Nio с 3,4x", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

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