Доходности ОФЗ могут снизиться на 2-5 б.п. в понедельник - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на 2-5 б.п. на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Спрос на российские активы в понедельник утром восстанавливается. Рынок позитивно отреагировал на сообщение о возможной встрече президентов США и России на тему безопасности и стратегической стабильности в Европе. На фоне ослабления геополитических рисков доходность ОФЗ в понедельник может снизиться на 2-5 б.п." - отмечает эксперт в комментарии.

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