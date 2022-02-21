Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 74,5-77 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 74,5-77 руб./$1, а по паре евро/рубль - 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Причины снижения нефтяных котировок на сырьевых рынках - растущая вероятность увеличения поставок иранского сырья по мере продвижения западных стран и Ирана к перезаключению ядерной сделки. Высокий уровень нефтяных цен вместе с фактором текущего налогового периода подразумевает увеличенный приток экспортной выручки, который не абсорбируется сейчас валютными интервенциями Банка России, которые были приостановлены 24 января. Все это оказывает поддержку курсу российского рубля и в моменты ослабления геополитических рисков помогают ему показывать активное восстановление и укрепление. На неделе ожидается повышенная волатильность национальной валюты на фоне выхода противоречивых новостей по теме геополитики", - отмечает эксперт банка.

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