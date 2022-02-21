Цена нефти может вернуться в диапазон $88-92/барр. на фоне снижения геополитической напряженности - ПСБ

Ослабление геополитической напряженности, скорее всего, будет способствовать откату котировок нефти марки Brent в диапазон $88-92 за баррель, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром понедельника нефтяные цены вновь находятся под небольшим давлением: нефть марки Brent слабо снижается, торгуясь у отметки $93,5 за баррель. Способствуют охлаждению спекулятивного спроса сообщения о продолжении дипломатических усилий по разрешению геополитического кризиса вокруг Украины и подготовке саммита по безопасности и стратегической стабильности в Европе, который планируется провести после встречи глав МИД России и США С. Лаврова и Э. Блинкена (24 февраля). На фоне этих новостей мы склонны ожидать новой волны сужения геополитической премии на рынке нефти, с возвратом цены нефти марки Brent в зону $88-92 за баррель", - отмечает эксперт ПСБ в комментарии.

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