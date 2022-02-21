"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 2000 рублей за штуку на горизонте 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Северсталь" представила сильные результаты по итогам года, которые в целом совпали с ожиданиями. Компания достигла в прошлом году рекордных результатов. Выручка увеличилась на 69,4%. Показатель EBITDA вырос в 2,5 раза, а свободный денежный поток и чистая прибыль подскочили в исключительно благоприятном 2021 году более чем в 4 раза по отношению к трудному 2020 году. Это в основном обусловлено ценовой ситуацией на рынке металлопродукции, которой компания сумела воспользоваться в полной мере", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Эксперт также обращает внимание, что при этом отношение чистого долга к EBITDA сохранилось на очень низком уровне (0,23х), что позволит компании на максимум использовать FCF для выплаты дивидендов. "Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить по 108,9 руб. на акцию. Это заметно больше, чем мы ожидали. Текущая дивидендная доходность составляет 6,7%. Это рекордные дивиденды и рекордная для "Северстали" квартальная доходность, которая должна скрасить акционерам снижение стоимости акций и как минимум до закрытия реестра, которое намечено на конец мая", - указывает Калачев.

"Сохранить такой уровень дивидендов в текущем году будет сложнее. Хотя ценовая динамика на рынках металлопродукции остается достаточно благоприятной, негативное влияние на результаты окажет увеличение налоговой нагрузки. Хотя этих экспортных пошлин уже нет, однако вместо них появился акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от стоимости слябов в экспортных портах, а также увеличены ставки НДПИ на добычу руды и угля. "Северсталь" хорошо интегрирована в добычу более чем полностью обеспечена собственной рудой. Однако уже эта выплата за последний квартал предыдущего года создает задел для двузначной дивидендной доходности. За год она может составить порядка 15%. "Северсталь" объявила о росте капитальных вложений на 38% до $1,6 млрд. Это сократит реальный свободный денежный поток. Однако на дивиденды это не особо повлияет, поскольку при расчете FCF для дивидендов из CAPEX вычитается все, что выше $800 млн. То есть при росте инвестиций компания фактически распределяет на дивиденды более 100% свободного денежного потока", - пишет эксперт "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.