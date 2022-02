Фондовые индексы США снизились по итогам второй недели подряд

Фондовые индексы США снизились в пятницу. Рынки акций стран АТР открыли неделю в основном минусе. Цена нефти Brent опускается в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу и снизились по итогам второй недели подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины.

Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 1,9%, S&P 500 - 1,6%, Nasdaq Composite - 1,8%.

В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

Появившаяся в пятницу новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несколько ослабила опасения инвесторов в отношении эскалации конфликта вокруг Украины, которые спровоцировали резкий уход от риска на мировых рынках в четверг.

Однако позднее в тот же день, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины, происходившие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

"Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала. Все что мы видели, в том числе, за последние 48 часов, это часть сценария, который уже действует - создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом в конце концов совершение новой агрессии против Украины", - сказал он.

"Заголовки, касающиеся конфликта между Россией и Западом из-за Украины, очевидным образом влияют на настрой инвесторов, - отмечает портфельный управляющий Northern Trust (SPB: NTRS) Wealth Management Кей Сасаки. - Последствия геополитических событий предсказать очень трудно".

С точки зрения инвесторов, одним из наиболее важных последствий эскалации кризиса для мировой экономики может стать сокращение предложения нефти на рынке. Россия является одним из крупнейших мировых производителей этого вида сырья, и потенциальные санкции или любые другие ограничения могут привести к еще более существенному подъему цен, отмечают эксперты.

Статданные по американскому рынку жилья, опубликованные в пятницу, оказались лучше прогнозов. Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе увеличились на 6,7% и составили 6,5 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). В декабре перепродажи снизились на 3,8% и составили 6,09 млн, а не 6,18 млн как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1% по сравнению с ранее объявленным показателем, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Shake Shack Inc. (SPB: SHAK) подешевели на 4,1% по итогам торгов в пятницу. Американская сеть закусочных сократила вдвое чистый убыток в четвертом квартале минувшего финансового года и увеличила выручку более чем на четверть, однако не стала давать годовой прогноз из-за неопределенности на рынке.

Стоимость бумаг Roku Inc. (SPB: ROKU) упала на 22%. Чистая прибыль компании, выпускающей стриминговое оборудование, сократилась на 65% в четвертом квартале, а прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) опустилась на 5,3%. После закрытия рынка в четверг компания опубликовала прогнозы на 2022 год, оказавшиеся лучше ожиданий рынка. Так, Intel прогнозирует, что ее прибыль в этом году составит $3,5 в расчете на акцию при выручке в $76 млрд, тогда как прогнозы экспертов, опрошенных FactSet, предполагают прибыль на уровне $3,42 на акцию при выручке $74,99.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер отметил, что темпы роста выручки в текущем году будут "умеренными" и начнут ускоряться со следующего года. К 2025-2026 гг. они увеличатся до 10-12% в год и в дальнейшем будут оставаться двузначными.

Бумаги Deere & Co. (SPB: DE), опубликовавшей отчетность за первый финквартал в пятницу, потеряли в цене 3%, несмотря на сильные результаты компании. Чистая прибыль и выручка американского производителя сельскохозяйственного оборудования в прошедшем квартале превзошли прогнозы рынка.

Стоимость акций JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) выросла на 0,5%. Главный финансовый директор банка Джереми Барнум выразил уверенность в том, что JPMorgan сможет достичь среднесрочного показателя рентабельности материального капитала (ROTCE) на уровне 17%.

Барнум также отметил, что выручка подразделения банка, отвечающего за операции на финансовых рынках, в первом квартале, вероятно, уменьшится на 10%, однако такие темпы падения будут ниже ожидавшихся. Кроме того, он подтвердил, что JPMorgan планирует увеличить капиталовложения на $3,5 млрд в 2022 году, в том числе инвестировать в технологические проекты.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 232,85 пункта (0,68%) и составил 34079,18 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 31,39 пункта (0,72%) - до 4348,87 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 168,65 пункта (1,23%) и составил 13548,07 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского открыли первые торги этой недели преимущественно в минусе на фоне растущего беспокойства по поводу возможного конфликта между Россией и Украиной.

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что Россия уже приняла решение вторгнуться на Украину, однако при этом не исключил возможности дипломатического решения. "...российские силы планируют и намереваются атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни", - сказал журналистам в пятницу Байден.

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что обстрелы Украины, происходившие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

Позже на этой неделе состоится встреча Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после встречи министров иностранных дел при условии, если Россия не нападет на Украину.

С точки зрения инвесторов, одним из наиболее важных последствий эскалации кризиса для мировой экономики может стать сокращение предложения нефти на рынке. Россия является одним из крупнейших мировых производителей этого вида сырья, и потенциальные санкции или любые другие ограничения могут привести к еще более существенному подъему цен, отмечают эксперты.

Японский Nikkei к 8:30 МСК снизился на 0,77%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции производителя потребительской электроники Sharp Corp. (-10,4%). Компания сообщила, что планирует купить убыточного производителя дисплеев Sakai Display Products Corp.

Бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дешевеют на 0,5%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 0,6%.

Гонконгский Hang Seng к 8:35 МСК снизился на 0,62%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Среди лидеров падения в Гонконге - бумаги IT-компаний Alibaba Group Holding Ltd. (-3,2%) и Tencent Holdings Ltd. (-3%), а также китайских девелоперов China Resources Land Ltd. (-3,3%) и Sands China Ltd. (-2%).

Между тем бумаги разработчика искусственного интеллекта SenseTime Group Inc. и производителя ПК Lenovo Group Ltd. дорожают на 7,1% и 6% соответственно на новости о включении акций компаний в расчет индекса Hang Seng TECH Index.

В понедельник также стало известно, что Народный банк Китая (НБК, центробанк) сохранил неизменными базовые процентные ставки по кредитам (loan prime rate, LPR) сроком на один год и пять лет. Годовая LPR составляет 3,7% годовых, пятилетняя - 4,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК упал на 0,18%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. снижается на 0,7%, биофармацевтической POLUS BioPharm Inc. - на 4,4%.

Стоимость акций автопроизводителей Hyundai Motor Co. Ltd. растет на 0,8%, Kia Corp. - на 0,13%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,16%.

Котировки акций энергетической AGL Energy Ltd. подорожали на 10,6% после новости о том, что консорциум инвесторов во главе с Brookfield Asset Management Inc. хочет купить компанию за $3,5 млрд. Однако AGL Energy отказалась от предложения.

Стоимость работающей в сфере развлечений Endeavour Group Ltd. поднялась на 10,3%. Компания по итогам первого финполугодия, завершившегося 2 января, увеличила чистую прибыль на 16%, хотя сократила выручку на 0,6%.

Цена нефти Brent опускается в понедельник благодаря надеждам на снижение градуса напряженности вокруг Украины, WTI стабильна.

Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщил Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились.

Отмечается, что повестка встречи должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля, причем саммит может состояться только при условии, что РФ не вторгнется в Украину.

"Нефтяной рынок по-прежнему страдает от ситуации вокруг России и Украины, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках ING Groep NV. - Информация о готовящемся саммите дает некоторое облегчение рынку, поскольку показывает, что стороны готовы к диалогу".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $93,19 за баррель, что на $0,35 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,57 (0,6%) - до $93,54 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,06 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,69 (0,8%), до $91,07 за баррель. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

Фьючерсы как на Brent, так и на WTI завершили прошедшую неделю в минусе впервые с начала текущего года. Это связано, главным образом, с ожиданиями возврата иранской нефти на мировой рынок.

Brent подешевела за неделю на 2,2%, WTI - на 1%.