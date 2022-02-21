"Фридом Финанс" рекомендует держать акции NVIDIA с прогнозной ценой $303,2

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции NVIDIA Corp. с прогнозной ценой на уровне $303,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем представленный квартальный отчет NVIDIA положительно. Продажи в ключевых сегментах остаются устойчивыми благодаря спросу со стороны поставщиков высокопроизводительных облачных вычислений. На наш взгляд, эта тенденция может сохраниться в течение ближайших лет на фоне широкого спроса на системы искусственного интеллекта. В то же время необходимо отметить, что текущие оценки эмитента находятся выше пятилетних средних значений", - указывают эксперты.

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