Цены рублевых корпбондов в понедельник могут умеренно просесть

Москва. 21 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно просесть на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В воскресенье западные СМИ сообщили, что продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".

Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Они, в частности, договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глав МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу "нормандского" формата, а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

Тем временем, глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что возле украинской границы нет сформированных ударных групп российских военных. "По состоянию на сейчас ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте (...) не сформировано. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно", - заявил министр в эфире ТСН вечером в воскресенье.

Также он отметил, что ВСУ контролируют ситуацию и все направления, в том числе границу с Белоруссией, а нападение со стороны непризнанной республики Приднестровья считает "несерьезным сценарием".

Посол России в США Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковывать Украину. Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности, написал Антонов на странице российского посольства в США в соцсети Facebook, комментируя вопросы, прозвучавшие от ведущей во время его интервью американскому телеканалу CBS. По его словам, "большинство американских СМИ тиражируют вбросы, что "русские вот-вот атакуют своего соседа", при этом сроки постоянно переносятся". "Все эти слухи являются частью информационной войны с целью исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете", - подчеркнул Антонов.

Ранее корреспондент CBS Дэвид Мартин, освещающий на телеканале проблемы национальной безопасности США, со ссылкой на американскую разведку сообщил, что российское командование якобы уже получило приказ приступить ко вторжению на Украину.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

Появившаяся в пятницу новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на этой неделе, несколько ослабила опасения инвесторов в отношении эскалации конфликта вокруг Украины, которые спровоцировали резкий уход от риска на мировых рынках в четверг.

Однако позднее в тот же день, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

С точки зрения инвесторов, одним из наиболее важных последствий эскалации кризиса для мировой экономики может стать сокращение предложения нефти на рынке. Россия является одним из крупнейших мировых производителей этого вида сырья, и потенциальные санкции или любые другие ограничения могут привести к еще более существенному подъему цен, отмечают эксперты.

В понедельник в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Нефтяной рынок в понедельник снижается на фоне перспектив увеличения предложения из-за возврата иранской нефти. Этот фактор перевешивает опасения возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:38 МСК в понедельник составила $93,19 за баррель (-0,4% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,9 за баррель (-0,2% и -0,75% в пятницу).

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в минувшую пятницу снизилась в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,095 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,752 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 февраля снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 726,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "АФК Система-1P-19" (-0,64%), "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,44%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,42%), а в лидерах роста - облигации "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (+1,87%), "РЖД-23" (+0,2%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона годовых облигаций серии БО-004P-05 объемом 5 млрд 350,9 млн рублей на уровне 11,6% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 18 февраля. Техразмещение запланировано на 22 февраля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 9,73% годовых. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,46% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 34-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 9,73% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-31 в размере 9% годовых. "ТрансФин-М" в марте 2015 года разместил биржевые облигации серии БО-31 номинальным объемом 2,5 млрд рублей.