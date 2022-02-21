21 февраля 2022 года 08:51
Рубль благодаря нефти развернулся вверх к доллару и евро после неудачного начала торгов
Москва. 21 февраля. Доллар США и евро после умеренного роста на "Московской бирже" в понедельник на старте торгов через некоторое время начали снижаться, рубль начал укрепляться вслед за локальным ростом нефти.
Курс доллара США по итогам первой минуты торгов составил 77,55 руб./$1 (+25 коп. к уровню предыдущего закрытия), через полчаса опустился уже до 76,73 руб./$1. Евро на первой минуте подорожал до 88,1 руб./EUR1 (+55 коп. к закрытию пятницы), через полчаса опустился до 87,15 руб./EUR1.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", подъем нацвалюты по отношению к доллару и евро спустя полчаса с начала торгов связан с локальным подъемом котировок нефти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 мск поднялась до $93,66 за баррель с $93,39 за баррель на 7:01 мск.
Позитивным сигналом для рубля с точки зрения геополитики остаются заявления о ближайшей встрече глав России и США. Президент Америки Джо Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились, сообщил Елисейский дворец.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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21 февраля 2022 года 19:50
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ вписал в свою историю новый "черный понедельник", обвалившись к уровням ноября 2020 года по индексам Мосбиржи и РТС из-за военного обострения ситуации в Донбассе, где продолжились обстрелы территорий непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а главы ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости республик. Масштабы отката индексов переписали обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19, при этом объемы торгов акциями на "Мосбирже" достигли исторического максимума, превысив 505 млрд рублей. читать дальше
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21 февраля 2022 года 19:45
Москва. 21 февраля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, обновив при этом месячные максимумы; рубль продолжает активно падать к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и последовавшим за этим возможным признанием независимости обеих республик со стороны России после того, как их главы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой. читать дальше
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21 февраля 2022 года 19:10
Москва. 21 февраля. Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне возросших геополитических рисков из-за военного обострения в Донбассе и ожидаемого решения президента РФ Владимира Путина о возможном признании независимости ДНР и ЛНР. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 320 базисных пунктов. читать дальше
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21 февраля 2022 года 19:00
Индекс Мосбиржи может отступить до уровня 2650 пунктов в перспективе ближайших недель в случае дальнейшей эскалации геополитического конфликта, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.
"Среднесрочная картина по российскому фондовому рынку ухудшается и остается негативной как минимум при... читать дальше
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21 февраля 2022 года 18:29
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "РусАгро" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".
Компания представит финансовую отчётность 28 февраля. "Ожидаем сильную квартальную отчётность на фоне высоких цен на с/х продукцию. Рост выручки и EBITDA может... читать дальше
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21 февраля 2022 года 18:03
Потенциал роста котировок золота к новым историческим максимумам в целом пока сохраняется, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.
"Цена золота в понедельник утром достигала уровня $1908 за тройскую унцию, вплотную приблизившись к уровням... читать дальше
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21 февраля 2022 года 17:41
Вероятна повышенная волатильность российских еврооблигаций в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"Российские еврооблигации продолжат демонстрировать повышенную волатильность, пока геополитический риск представляется высоким. Мы сохраняем осторожный взгляд на... читать дальше
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21 февраля 2022 года 17:14
Амплитуда колебаний российского рынка акций в ближайшие дни будет повышенной, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.
"Геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг. Обычно на этом фоне основные продажи у нас сконцентрированы в "голубых фишках", однако сейчас под давлением... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:46
ополитическая напряженность останется в центре внимания инвесторов на текущей неделе и будет основным драйвером рынка ОФЗ, отмечает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:26
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку стоимости акций Intel Corp. в долгосрочной перспективе, сообщается в обзоре.
"Intel переносит выпуск нового серверного чипа Granite Rapids с 2023 год на 2024 год. Рынок, как мы считаем, в полной мере учел влияние данной новости в... читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:07
Москва. 21 февраля. Доллар и евро развернулись вверх и уверенно дорожают на "Московской бирже" в понедельник днем после снижения в первой половине торгов; рубль падает к бивалютной корзине на фоне резкого ухудшения настроений игроков после того, как стало известно об усилении военной напряженности на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). читать дальше
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21 февраля 2022 года 16:05
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $133 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"17 февраля в рамках "Дня аналитика" компания Intel Corp. представила ряд продуктов и прогноз развития компании... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:45
Бумаги "Полюса" являются для инвесторов защитным активом в условиях повышенной турбулентности на фондовом рынке в период геополитических потрясений, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.
"Показатель бета, отражающий волатильность ценной бумаги по сравнению с рынком в целом, у "Полюса"... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:23
Вероятно плавное ослабление ключевых валют ЕМ по отношению к доллару США на текущей неделе, сообщается в обзоре эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.
"Валюты развивающихся стран преимущественно окрепли на прошедшей неделе. Поддержку валютам развивающихся экономик в первую очередь... читать дальше
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21 февраля 2022 года 15:04
Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 75,5-78,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.
Эксперт полагает, что на дальнейшую динамику курса рубля будут влиять цены на "чёрное золото", геополитические новости и спрос глобальных... читать дальше
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