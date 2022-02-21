Рубль благодаря нефти развернулся вверх к доллару и евро после неудачного начала торгов

Москва. 21 февраля. Доллар США и евро после умеренного роста на "Московской бирже" в понедельник на старте торгов через некоторое время начали снижаться, рубль начал укрепляться вслед за локальным ростом нефти.

Курс доллара США по итогам первой минуты торгов составил 77,55 руб./$1 (+25 коп. к уровню предыдущего закрытия), через полчаса опустился уже до 76,73 руб./$1. Евро на первой минуте подорожал до 88,1 руб./EUR1 (+55 коп. к закрытию пятницы), через полчаса опустился до 87,15 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", подъем нацвалюты по отношению к доллару и евро спустя полчаса с начала торгов связан с локальным подъемом котировок нефти. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 мск поднялась до $93,66 за баррель с $93,39 за баррель на 7:01 мск.

Позитивным сигналом для рубля с точки зрения геополитики остаются заявления о ближайшей встрече глав России и США. Президент Америки Джо Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным после намеченных на эту неделю переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, обе стороны согласились, сообщил Елисейский дворец.