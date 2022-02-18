Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на новостях об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию

Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне напряженности на востоке Украины, где объявили об эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик в Россию; игроки также закрывали позиции в преддверии выходных в целях сокращения рисков. Индексы Мосбиржи и РТС откатились ниже рубежей 3400 и 1400 пунктов соответственно.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3393,31 пункта (-3,4%, утренний максимум - 3571,03 пункта), индекс РТС - 1391,31 пункта (-4,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 10,1%.

Доллар вырос до 76,82 руб./$1 (+0,53 рубля), днем курс опускался к 75,6 руб./$1.

По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС снизились на 4,3-5,4%, доллар просел на 0,35 рубля.

Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве, события, происходящие на юго-востоке Украины, потенциально представляют большую опасность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После ответа Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности планируются дальнейшие двусторонние контакты на рабочем и высоком уровне, отметил Песков.

Лидеры стран G7 проведут в следующий четверг, 24 февраля, видеоконференцию, темой которой станет ситуация вокруг Украины, встреча пройдет в рамках немецкого председательства в "семерке", сообщил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Тем временем, вечером в пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР эвакуирует граждан на территорию России, организован массовый выезд в РФ женщин, детей и пожилых людей в связи с обострением на линии соприкосновения. По его словам, эвакуированные из ДНР будут размещены и обеспечены всем необходимым в Ростовской области.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также в пятницу призвал население покинуть территорию ЛНР, а также поручил руководству республики обеспечить эвакуацию на территорию России.

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу после российско-белорусских переговоров, что США и другие члены НАТО пока не готовы воспринимать три стержневых элемента российских предложений по гарантиям безопасности, процесс украинского урегулирования буксует, контакты на уровне политсоветников не помогают. Кроме того, Путин отметил, что ситуация в Донбассе в данный момент обостряется.

Подешевели в пятницу расписки OZON (MOEX: OZON) (-10,1%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-7,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-6,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,6% и -4,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,9%), "Московской биржи" (-2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 109,81 руб. на акцию, датой закрытия реестра акционеров для выплат рекомендовано установить 31 мая, сообщила компания. За III квартал дивиденды составили 85,93 руб. на акцию.

Показатель EBITDA "Северстали" в IV квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до $1,446 млрд, сообщила компания. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,497 млрд, падение на 13%). Группа "Северсталь" увеличила в IV квартале продажи стали на 15% к III кварталу, до 3,098 млн тонн.

ПАО "Северсталь" повысило ориентир по капзатратам в 2022 году до $1,6 млрд, следует из презентации компании по итогам финансовых результатов за IV квартал. Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд. По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд (-13% к 2020 году).

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на неделе российский рынок акций был под влиянием новостей геополитических и военного характера: в фокусе внимания инвесторов оказались усилившиеся обстрелы на линии разграничения сторон в Донбассе.

Фоном идет санкционная риторика: Евросоюз готов огласить жесткий пакет антироссийских санкций, как только это потребуется, а в Сенате США обсуждаются новые достаточно болезненные санкции без условия "вторжения". Инвесторы с надеждой будут ждать намеченную встречу госсекретаря США Блинкена с министром иностранных дел РФ Лавровым в конце следующей недели, что может поддержать рынки. На ближайших выходных запланированы очередные учения сил стратегического сдерживания России, на которых планируется провести пуски баллистических и крылатых ракет. На следующей неделе внимание инвесторов могут привлечь защитные активы, в первую очередь, это коснется золота. Цены на драгоценный металл находятся вблизи $1900 за унцию, и не исключено, что рост котировок продолжится на фоне сохранения повышенной геополитической напряженности, даже без серьезной военной эскалации, считает эксперт.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отметил, что традиционно по пятницам участники торгов боятся брать на себя риски непредсказуемых выходных. Риторика условного Запада остается сфокусированной на "неизбежном" нападении РФ на Украину "со дня на день". Между тем, уже на следующую пятницу запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

Европейские индексы в пятницу пытались подрасти, однако говорить о каких-то надеждах на геополитическую разрядку пока рано. Нефть в пятницу просела. Переговоры США с Ираном продолжаются, но вряд ли приведут к быстрому появлению танкеров из этой страны. Неделя завершается снижением цен впервые после восьми недель роста. Таким образом, рынок нефти оценивает текущий уровень риска перебоев с поставками как достаточно низкий. Постоянный перенос даты наступления "часа X" в геополитической напряженности в большей степени работает на вариант, когда он вовсе не наступит, считает Кочетков.

Как отмечает руководитель отдела управление акциями "Сбер Управление активами" Евгений Линчик, на следующей неделе ожидается сохранение повышенной волатильности из-за внешнего и новостного фона. Динамика индексов, вероятно, будет смешанной. Краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи - 3350-3700 пунктов, по индексу РТС - 1350-1600 пунктов.

В США ожидаются длинные выходные, поэтому многие игроки будут закрывать позиции. В понедельник американский фондовый рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня президентов. В этот день в Европе будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) и секторе услуг в ряде европейских стран. В среду внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в еврозоне за январь, а в России будет праздничный выходной. В четверг в США выйдут данные о ВВП за IV квартал (ожидается, что рост экономики составит 7,0%).

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин также отмечает, что рынок акций завершил неделю активным снижением на фоне усиления тревожных сигналов с востока Украины, в частности, сообщений об эвакуации части населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР на территорию России. В условиях роста напряженности многие предпочли зафиксировать прибыль перед наступлением выходных. Внешний рыночный фон также не благоприятствовал покупкам, большинство европейских площадок также завершали неделю в "красной зоне".

Сообщения о происходящем на востоке Украины говорят о нарастающей эскалации. В то же время переговорный процесс между РФ и Западом продолжается, оставляя надежду на то, что наихудшего сценария удастся избежать. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову встретиться на будущей неделе в Женеве для переговоров по актуальным геополитическим проблемам.

Кроме геополитики в фокусе внимания участников торгов в начале недели останутся сигналы мировых ЦБ, цены на нефть, общерыночный аппетит к риску. Из важной статистики и событий понедельника можно отметить первые февральские оценки индексов экономической активности PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны, Великобритании, а также решение по базовой кредитной ставке Народного банка Китая. Краткосрочно можно ожидать сохранения повышенной волатильности в рублевых активах. Если на выходных не произойдет дальнейшей эскалации на востоке Украины, российский рынок акций может вновь перейти к активному восстановлению. В понедельник, 21 февраля, индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 3300-3500 пунктов, считает Бахтин.

Американские фондовые индексы накануне упали на 1,8-2,9% из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины. Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы. Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной (австралийский ASX Australia снизился на 1%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-1,3%) и Штаты (индексы просели на 0,1-0,7%).

Нефтяной рынок вечером в пятницу замедлил снижение, но может завершить неделю в "красной зоне" впервые с начала 2022 года; трейдеры следят за ходом переговоров о ядерной программе Ирана и ожидают увеличения глобальных поставок нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $92,84 за баррель (-0,1% и -1,9% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,42 за баррель (-0,4% и -2% в четверг).

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" упали акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-8,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-8,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-8,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-7,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,3%), бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-6,1%).

Лидерами роста выступили акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+12,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+1%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+0,9%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 195,1 млрд рублей (из них 55,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 33,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,91 млрд рублей на акции "Яндекса").