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18 февраля 2022 года 19:50

Рубль вечером развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на обострении геополитических рисков

Москва. 18 февраля. Доллар и евро после снижения в первой половине дня перешли к уверенному росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и активно дешевеет к бивалютной корзине перед выходными днями и в условиях очередного обострения геополитических рисков.

Курс доллара США составил 76,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,27 руб./EUR1, подорожав на 69,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 68,38 копейки - до 80,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах перед выходными днями и в условиях очередного обострения геополитических рисков. В этот раз основным негативным поводом для рубля стало решение властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) эвакуировать значительную часть населения республик на территорию России из-за роста напряженности.

Жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Ростовскую область России. "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - в частности, сказал глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении к гражданам ДНР, опубликованном в пятницу.

Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым".

Между тем, по данным ежедневного отчета наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, фиксируется увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта.

"В Луганской области СММ зафиксировала 402 нарушения режима прекращения огня, включая 188 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете СММ ОБСЕ от 17 февраля, опубликованном на сайте организации.

Кроме того, по данным отчета, "в Донецкой области Миссия зафиксировала 189 нарушений режима прекращения огня, включая 128 взрывов ... За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня".

Глава Пентагона США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу призвал Россию к отводу ее войск от границ с Украиной, заявило в пятницу Минобороны США. "Министр Остин призвал к деэскалации, отводу российских сил, окружающих Украину, на их места постоянной дислокации и к дипломатическому урегулированию", - говорится в сообщении.

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала России, что ЕС примет "беспрецедентные санкции" в отношении России в случае нарушения суверенитета Украины.

"Мы едины во мнении относительно мер, которые мы готовим на случай российского наступления на Украину. Эти санкции будут беспрецедентными, они согласованы со всеми партнерами. Мы, Германия, готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому для меня на столе лежат все опции, включая "Северный поток 2"", - сказала Бербок в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, переговоров "за спиной Украины" не будет.

Между тем, позитивом для рынка стала новость о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе.

Госсекретарь США заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу. Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ. За последнее время Блинкен и Лавров провели два телефонных разговора - 12 и 15 февраля.

Однако позднее, выступая на Мюнхенской конференции, Блинкен заявил, что обстрелы Украины, происходящие в течение последних 48 часов, являются частью российского сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

Между тем, Финляндия сразу же предложила свою площадку для встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США на следующей неделе, подходящим местом могла бы стать и Женева, заявил в пятницу посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Сейчас подбираются новые даты для встречи с Блинкеном где-то в Европе, не знаю пока где, знаю, что финны предложили свои услуги. Наверное, Женева будет подходящим местом для этой встречи", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу вновь полностью во власти геополитических новостей. "Если в начале торговой сессии и днем рубль укреплялся на новостях о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе, то к вечеру доллар в моменте вырос практически на 50 копеек на новостях об эвакуации граждан ДНР на территорию России. Тем не менее, долговой рублевый рынок остается в спокойном состоянии, доходности растут на 2-10 базисных пунктов", - отмечает Наумова.

"Сессия оказалась очень эмоциональной и волатильной, и к ее завершению рынок все-таки ушел ниже уровней начала торгов. Геополитические риски, так или иначе, будут держать инвесторов в напряжении, пока вопрос не окажется закрытым", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В начале торгов рубль резко укрепился, реагируя на восстановление мировых рынков и нефтяных цен. Затем они возобновили снижение, вызвав резкую просадку российской валюты. Однако вскоре она совершила еще одни рывок вверх, несмотря на ухудшение внешнего фона и геополитический негатив. (. . .) Во второй половине торгов вышла новость о том, что власти самопровозглашенных республик на территории Украины организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Это спровоцировало резкий провал рублевых активов, а также глобальных рынков акций. Российская валюта опустилась в умеренный минус: доллар вновь преодолел отметку 77 рублей", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть немного сбавили темпы снижения вечером в пятницу. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,45% - до $92,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 0,76% - до $91,06 за баррель.

Днем котировки падали более чем на 2%, Brent достигала $90,5 за баррель. Цены на нефть могут завершить неделю снижением впервые с начала 2022 года.

На рынок оказывают давление перспективы увеличения предложения из-за возврата иранской нефти. Этот фактор перевешивает опасения возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,92 копейки, до 75,7619 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,82 копейки, до 86,1489 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 7,43 копейки по отношению к четвергу и составил 75,8429 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, вырос на 5,34 копейки и составил 76,0659 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 895,473 млн, из которых $944,698 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 950,775 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 16,42 копейки, до 86,0907 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 3,06 копейки, увеличившись до 86,3679 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR610,221 млн, из которых EUR166,497 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR443,724 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 10,0% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 6 б.п. - до 9,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 3 б.п. - до 9,76% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. каждая - до 10,64% и 10,81% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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