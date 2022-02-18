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18 февраля 2022 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе снизился из-за новой эскалации геополитической напряженности

Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился из-за новой эскалации геополитической напряженности вокруг России и Украины, беспочвенно подогретой западными СМИ, а также на фоне просевшей нефти в свете переговоров США о ядерной программе Ирана и ожиданий роста предложения сырья. Локальный рост индексов Мосбиржи и РТС в середине недели в район 3680 и 1545 пунктов сменился откатом в пятницу ниже 3400 и к 1400 пунктов соответственно.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 10 по 16 февраля составил $140 млн против $50 млн оттока неделей ранее (второй лучший результат в 2022 году). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $70 млн против $80 млн оттока на предыдущей неделе (лучший показатель с октября 2021 года).

В период с 14 по 18 февраля индекс Мосбиржи снизился на 4,3% и составил 3393,31 пункта, индекс РТС потерял 5,4% и достиг 1391,31 пункта на фоне снижения доллара до 76,82 руб./$1 (-0,35 рубля) и подешевевшей апрельской нефти Brent до $92,84 за баррель (-2,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с падения из-за геополитической напряженности вокруг Украины, которую несколько разрядил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший о готовности России продолжать диалог с Западом (эту готовность также поддержал и президент страны Владимир Путин); индекс МосБиржи опустился в район 3480 пунктов в том числе на фоне негативных сигналов с западных площадок из-за опасений скорого ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям. Путин поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в понедельник, что учения военных РФ проходят практически на всех флотах и в военных округах, часть из них подходят к своему завершению.

Нефть днем снижалась, но к вечеру вернулась в район $94,5 за баррель Brent. МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 97,4 млн б/с. Эксперты МЭА также ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.

Во вторник рынок акций РФ вырос благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после заявлений российского руководства о готовности продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности, а также отводу войск РФ от украинских границ; индекс МосБиржи отыграл рубеж 3600 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции финансовых компаний.

Минобороны РФ сообщило во вторник, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Нефть Brent просела к $92,3 за баррель в рамках коррекции после обновления максимума с сентября 2014 года. Сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья. По данным Минэнерго США, добыча нефти в Пермском бассейне в январе превысила 5 млн б/с, побив рекорд третий месяц подряд.

В среду рынок акций РФ вырос вторые торги подряд благодаря сокращению напряженности вокруг Украины и России, ряд игроков выборочно зафиксировал прибыль по подорожавшим активам. Индекс МосБиржи закрепился вблизи 3650 пунктов после утреннего скачка выше 3686 пунктов, поддержку также оказала подросшая нефть (Brent превысила $95 за баррель).

Президент США Джо Байден заявил, что необходимо попытаться при помощи дипломатии решить проблемы с РФ в сфере безопасности. США не считают Россию своим врагом, и у Вашингтона нет цели ее дестабилизировать, заявил Байден. Однако в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе пока не видят со стороны России признаков деэскалации на границе РФ и Украины.

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

Обновили максимум акции "Распадской" (+8,3%), которые по итогам следующих 12 месяцев могут принести своим держателям более 30% в виде дивидендов.

В четверг рынок акций РФ вернулся к распродажам из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины, что оказало негативное влияние и на внешние фондовые площадки и нефть (Brent просела ниже $93 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 3510 пунктов, индекс РТС упал к 1450 пунктам.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, заявил генсек альянса Столтенберг. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск близ границы Украины.

США не дали конструктивного ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности, в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера, говорится в письменном ответе РФ США по предложениям в сфере безопасности.

Нарастающая военная активность США и НАТО у рубежей РФ вызывает тревогу, интересы Москвы в области безопасности игнорируются. Российского вторжения на Украину не планируется, размещение вооруженных сил РФ на своей территории не затрагивает фундаментальные интересы США, российских сил на территории Украины нет, а любые утверждения об ответственности Москвы за эскалацию являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить предложения по гарантиям безопасности, говорится в переданном США в четверг ответе России по предложениям в сфере безопасности.

Давление на нефтяной рынок в четверг оказали ожидания, что США и Иран смогут в скором времени заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок.

В пятницу попытки коррекционного роста рынка акций РФ сменились новыми распродажами на фоне дешевеющей нефти (Brent опускалась ниже $91 за баррель), игроки предпочитали сокращать позиции перед выходными при смешанных сигналах с внешних фондовых площадок. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на территорию России.

Индекс МосБиржи после локального утреннего роста до 3570 пунктов откатился ниже 3400 пунктов, индекс РТС упал ниже 1400 пунктов. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

Лучше остальных blue chips выглядели акции "Северстали" (+1,6%) на корпоративных новостях. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 109,81 руб. на акцию (закрытие реестра 31 мая). За III квартал дивиденды составили 85,93 руб. на акцию. Группа "Северсталь" увеличила в IV квартале продажи стали на 15% к III кварталу, до 3,098 млн тонн.

В период с 14 по 18 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "АЛРОСА" (-15%), ПАО "Россети Центр" (-10%), ПАО "Ренессанс страхование" (-9%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Полюс" (+7%), Polymetal (+7%), "Распадской" (+7%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости, статистика из США и корпоративные события. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3300-3600 пунктов, для индекса РТС - 1300-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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