Программа buyback поддержит котировки акций Cisco - "Фридом Финанс"

Программа buyback поддержит котировки акций Cisco Systems Inc., полагают аналитики "Фридом Финанс".

"Результаты Cisco за IV квартал 2021г оказались сильными, кроме того, компания дала позитивный прогноз по итогам текущего фискального года, который завершится в июле, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Прогноз компании на следующий квартал по выручке и прибыли мы оцениваем как достаточно сильный, заложенные в нем параметры в целом соответствуют ожиданиям аналитиков. При этом менеджмент предупреждает о том, что валовая и операционная маржа продолжат снижаться. На фискальный год менеджмент сузил расчетный диапазон роста выручки до 5,5-6,5% и поднял прогноз прибыли до $3,41-3,46".

Cisco также объявила о расширении программы обратного выкупа на $15 млрд, до $18 млрд. Квартальный дивиденд повышен на 3%, до $0,38 за акцию.

"Мы оцениваем отчетность Cisco положительно. Рост объема заказов подразумевает устойчивый спрос. Обновленная линейка продуктов Cisco, в которой особое внимание уделяется программному обеспечению и бизнес-аналитике, вполне соответствует растущим потребностям клиентов. Давление перебоев в поставках на результаты компании оказалось умеренным. Поддержку котировкам Cisco окажет масштабная программа buyback. Наша целевая цена по акции Cisco на горизонте 12 месяцев - $60,9, рекомендация - "держать", - резюмируют стратеги "Фридом Финанс".

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