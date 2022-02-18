Цены евробондов РФ вновь упали за неделю под давлением геополитических рисков, несмотря на коррекцию 15-16 февраля

Москва. 18 февраля. Котировки российских еврооблигаций вновь заметно упали за неделю под давлением геополитических рисков, несмотря на позитивную коррекцию 15-16 февраля. При этом большинство евробондов emerging markets, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), тоже находились под давлением из-за ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, но снижение их цен было небольшим, что в итоге привело к существенному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне возросших геополитических рисков, связанных с якобы готовящимся нападением России на Украину, что впоследствии грозит РФ новыми санкциями. При этом пик падения пришелся на первую половину дня, в то время как ближе к вечеру ситуация стабилизировалась благодаря все той же геополитике. Российские активы позитивно отреагировали на заявления президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о готовности продолжать диалог с Западом.

Президент Путин поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности. В понедельник в ходе встречи с главой МИД Лавровым президент спросил его, есть ли шанс договориться с Западом по ключевым вопросам, вызывающим озабоченности России, или это попытка втянуть Россию в бесконечный переговорный процесс. "Вы говорили и другие представители РФ, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда", - ответил Лавров. "Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул он. "Хорошо", - сказал Путин.

Во вторник ситуация на рынке улучшилась и доходности валютных гособлигаций снизились, отыграв часть потерь начала недели. Рынок позитивно отреагировал на сообщение Минобороны РФ о возвращении в места постоянной дислокаций ряда подразделений после военных учений. Как сообщило Минобороны РФ, Вооруженные силы России завершили ряд учений, при этом уже 15 февраля подразделения южного и западного военных округов начнут возвращение в пункты постоянной дислокации после учений.

Доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 25 базисных пунктов. Стоимость пятилетних CDS на российский долг опустилась на 20 пунктов - до 219 пунктов. На глобальном же долговом рынке отмечалась нейтральная динамика, изменения доходностей не превышали "плюс-минус" 5 базисных пунктов. Процентные ставки десятилетних US Treasuries выросли за день на 5 базисных пунктов, до 2,04% годовых. Глобальные инвесторы негативно отреагировали на публикацию в США данных о промышленной инфляции в январе, которая оказалась выше прогнозов.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, когда показатель увеличился на 0,4%, свидетельствуют данные министерства труда страны. В годовом выражении индекс подскочил на 9,7% после пересмотренного роста на 9,8% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,5% и второго - на 9,1%.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели продолжили корректироваться вверх благодаря локальному снижению геополитической напряженности вокруг России, однако темпы повышения упали. Активность покупателей сдерживалась рядом заявлений западных представителей, в частности генсека НАТО, в отношении отвода российских войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что в Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины. "К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России", - сказал журналистам Столтенберг. При этом, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

После двух дней восстановительного роста цены российских еврооблигаций возобновили падение в четверг на фоне вновь возросших геополитических рисков из-за обострения ситуации в Донбассе. Стоимость пятилетних CDS выросла на 14 базисных пунктов - до 228 базисных пунктов. При этом доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов колебалась в диапазоне 1,96-2,0% годовых, что было на 4-8 базисных пунктов ниже уровня закрытия предыдущего дня. Обстрелы территории Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины, зафиксированные в четверг, являются самыми активными за последние месяцы, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник. "Обстрелы ведутся более чем по десяти населенным пунктам вдоль всей линии соприкосновения", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в четверг.

"Эта масштабная провокация вооруженных формирований Украины просто растаптывает обязательства Украины по мерам по устойчивому режиму прекращения огня, подписанным в июле 2020 года. И уж тем более уничтожает украинские заявления о соблюдении режима "тишины", - подчеркнул представитель ЛНР. "Народная милиция работает по огневым точкам противника", - сказал Мирошник. В свою очередь украинские СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях передавали, что в ходе обстрела со стороны "оккупированных территорий ОРДЛО" один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. По информации медицинских органов, 2 работника сада получили контузию.

В последний день недели рынок отечественных евробондов пытался стабилизироваться, но ближе к вечеру вновь стали поступать тревожные сообщения из Донбасса, в частности, об эвакуации граждан самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России, что развернуло рынок вниз.

Жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуируют в Ростовскую область России из-за роста напряженности в регионе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - сказал Пушилин в своём видеообращении к гражданам ДНР, опубликованном в пятницу. Он добавил, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым".

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за неделю на 3,9%, до 112,49% от номинала (их доходность выросла на 31 базисный пункт - до 4,93% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 3,8%, до 108,39% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 30 пунктов и составил 298 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 3,4%, подешевев до 103,21% от номинала (их доходность выросла на 24 базисных пункта, до 5,02% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году подешевели за неделю на 1,8% - до 100,06% от номинала (их доходность выросла на 39 базисных пунктов и 18 февраля составила 4,24% годовых), с погашением в 2026 году - на 1,6%, до 102,05% от номинала (их доходность выросла на 41 базисный пункт, до 4,22% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,35%, до 103,75% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 22 пункта и составил 123 базисных пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась по итогам пяти дней на 1,3%, составив 106,43% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 57 пунктов и составил 300 базисных пунктов).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, вновь окажется под сильным влиянием геополитического фактора; инвесторы будут пристально следить за геополитическими новостями и соответственно играть в ту или иную сторону в зависимости от их риторики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, ситуация на рынке валютного госдолга России, впрочем, как и во всех секторах российского финансового рынка, останется высоко волатильной, подверженной сильному влиянию сообщений на геополитическую тематику, особенно в отношении происходящего на российско-украинской границе. Свое сдерживающее влияние на динамику отечественных евробондов будут оказывать и существующие общемировые риски, в частности, опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США для борьбы с растущей инфляцией.