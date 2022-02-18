.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $76
.
Путин: Минфин оценивает потенциальные допдоходы бюджета в этом году в 1 трлн руб., но есть и более высокие оценки - до 1,5 трлн
18 февраля 2022 года 18:00
"Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $76
"Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $76 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал снижения 6,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Consolidated Edison опубликовала результаты за IV квартал и весь 2021г в четверг, 17 февраля. Скорректированная чистая прибыль на акцию в октябре-декабре подросла на 33,3% г/г до $1,00, превзойдя консенсус $0,75, а выручка увеличилась на 15,4% г/г до $3,42 млрд, также опередив ожидания аналитиков в $2,76 млрд. Несмотря на относительно успешный IV квартал, годовая очищенная прибыль компании на акцию ($ 4,39) осталась практически неизменной с 2019г ($4,38)", - пишет аналитик Александр Ковалев. Прогноз менеджмента по EPS на 2022г также оказался весьма скромным и составил $4,40 - 4,60 (+2,5% г/г). Это, на взгляд эксперта, объясняется тем, что спрос на э/э в Нью-Йорке в течение года восстанавливался не так активно, в то время как операционная прибыль оказалась под давлением растущих топливных расходов, стоимости и объемов покупной э/э и затрат на техническое обслуживание. Кроме того, в 2021г Con Edison зафиксировала обесценение по ряду активов, в том числе газопроводам Mountain Valley и Stagecoach: общая сумма прочих расходов, большую часть которых составили эти списания, достигла $521 млн. Consolidated Edison - нью-йоркская коммунальная компания, бизнес которой включает регулируемые услуги по передаче и распределению электроэнергии, газа и пара, сопутствующие операции по техническому обслуживанию инфраструктуры, а также операции с э/э на оптовом рынке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-CON/EDISON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
18 февраля 2022 года 19:56
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на новостях об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию
Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне напряженности на востоке Украины, где объявили об эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик в Россию; игроки также закрывали позиции в преддверии выходных в целях сокращения рисков. Индексы Мосбиржи и РТС откатились ниже рубежей 3400 и 1400 пунктов соответственно. читать дальше
.18 февраля 2022 года 19:50
Рубль вечером развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на обострении геополитических рисков
Москва. 18 февраля. Доллар и евро после снижения в первой половине дня перешли к уверенному росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и активно дешевеет к бивалютной корзине перед выходными днями и в условиях очередного обострения геополитических рисков. читать дальше
.18 февраля 2022 года 19:45
Рынок акций РФ на минувшей неделе снизился из-за новой эскалации геополитической напряженности вокруг России и Украины, беспочвенно подогретой западными СМИ, а также на фоне просевшей нефти в свете переговоров США о ядерной программе Ирана и ожиданий роста предложения сырья. Локальный рост индексов Мосбиржи и РТС в середине недели в район 3680 и 1545 пунктов сменился откатом в пятницу ниже 3400 и к 1400 пунктов соответственно. читать дальше
.18 февраля 2022 года 18:51
Программа buyback поддержит котировки акций Cisco Systems Inc., полагают аналитики "Фридом Финанс". "Результаты Cisco за IV квартал 2021г оказались сильными, кроме того, компания дала позитивный прогноз по итогам текущего фискального года, который завершится в июле, - отмечают эксперты... читать дальше
.18 февраля 2022 года 18:47
Цены евробондов РФ вновь упали за неделю под давлением геополитических рисков, несмотря на коррекцию 15-16 февраля
Москва. 18 февраля. Котировки российских еврооблигаций вновь заметно упали за неделю под давлением геополитических рисков, несмотря на позитивную коррекцию 15-16 февраля. При этом большинство евробондов emerging markets, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), тоже находились под давлением из-за ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США, но снижение их цен было небольшим, что в итоге привело к существенному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.18 февраля 2022 года 18:30
Акции Home Depot, eBay и Public Storage будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. Сеть магазинов для обустройства дома Home Depot Inc. представит отчетность 22 февраля. "Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $3,17. Это... читать дальше
.18 февраля 2022 года 17:38
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" со справедливой стоимостью на уровне 1769 рублей за штуку, сообщается в комментарии банка. По мнению экспертов банка, "Северсталь" представила сильные результаты по итогам 2021г, закрепив за собой лидирующие... читать дальше
.18 февраля 2022 года 17:16
Высокая инфляция может оказать давление на акции Applied Materials, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Степанян. "Результаты Applied Materials по итогам IV квартала превысили общерыночные ожидания, но инфляция оказала давление на валовую маржу компании. Тем не менее, менеджмент озвучил... читать дальше
.18 февраля 2022 года 16:43
"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Visa Inc., сообщается в обзоре банка. "Visa и Amazon.com после месячного спора достигли соглашения, позволяющего клиентам использовать кредитные карты Visa на веб-сайтах и в интернет-магазине Amazon. В рамках... читать дальше
.18 февраля 2022 года 16:13
Котировки Brent могут уйти ниже отметки $90 за баррель в случае роста глобальных поставок нефти, полагает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик. "Спрос на рынке нефти по-прежнему остаётся высоким на фоне усиления геополитической напряженности в мире. Тем не... читать дальше
.18 февраля 2022 года 15:49
Облигации с плавающим купоном (флоатеры) по-прежнему остаются лучшей страховкой от процентного риска и даже вполне конкурентоспособны с точки зрения получения совокупного дохода, говорится в комментарии инвесткомпании "Финам". Банк России продолжает повышать ключевую ставку, и спрос на... читать дальше
.18 февраля 2022 года 15:25
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4370-4420 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 вновь опустился ниже 200-дневной скользящей средней. RSI снижается к 40 пунктам, сигнализирует о равных силах... читать дальше
.18 февраля 2022 года 15:01
Акции Qualcomm Inc. обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе, и вероятное их дальнейшее снижение можно использовать для покупок с целью $195-200 за штуку в перспективе полугода, отмечается в комментарии BCS Express. "Согласно мультипликаторам, акции Qualcomm не выглядят сильно... читать дальше
.18 февраля 2022 года 14:38
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Caterpillar Inc. с целью $230 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,94%, стоп-приказ: $183, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что выручка... читать дальше
.18 февраля 2022 года 14:13
Акции "Магнита" привлекательны для покупок на текущих уровнях, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Магнит" 17 февраля провел День инвестора, в ходе которого представил свою обновленную Стратегию- 2025. В дополнение к росту LfL-продаж, который остается ключевым фокусом стратегии, "Магнит" теперь... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.