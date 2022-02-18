"Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $76 за штуку на декабрь 2022 года, что предполагает потенциал снижения 6,7% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Consolidated Edison опубликовала результаты за IV квартал и весь 2021г в четверг, 17 февраля. Скорректированная чистая прибыль на акцию в октябре-декабре подросла на 33,3% г/г до $1,00, превзойдя консенсус $0,75, а выручка увеличилась на 15,4% г/г до $3,42 млрд, также опередив ожидания аналитиков в $2,76 млрд. Несмотря на относительно успешный IV квартал, годовая очищенная прибыль компании на акцию ($ 4,39) осталась практически неизменной с 2019г ($4,38)", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Прогноз менеджмента по EPS на 2022г также оказался весьма скромным и составил $4,40 - 4,60 (+2,5% г/г). Это, на взгляд эксперта, объясняется тем, что спрос на э/э в Нью-Йорке в течение года восстанавливался не так активно, в то время как операционная прибыль оказалась под давлением растущих топливных расходов, стоимости и объемов покупной э/э и затрат на техническое обслуживание. Кроме того, в 2021г Con Edison зафиксировала обесценение по ряду активов, в том числе газопроводам Mountain Valley и Stagecoach: общая сумма прочих расходов, большую часть которых составили эти списания, достигла $521 млн.

Consolidated Edison - нью-йоркская коммунальная компания, бизнес которой включает регулируемые услуги по передаче и распределению электроэнергии, газа и пара, сопутствующие операции по техническому обслуживанию инфраструктуры, а также операции с э/э на оптовом рынке.

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