Котировки Brent могут уйти ниже отметки $90/барр. - Сбер Управление Активами

Котировки Brent могут уйти ниже отметки $90 за баррель в случае роста глобальных поставок нефти, полагает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик.

"Спрос на рынке нефти по-прежнему остаётся высоким на фоне усиления геополитической напряженности в мире. Тем не менее, котировки нефти чуть снизились и вернулись к $91 за баррель сорта Brent из-за возможного возвращения на рынок энергоносителей поставок из Ирана в размере 1 млн баррелей в сутки в случае снятия нефтяных санкций. В случае роста глобальных поставок нефти, котировки Brent могут уйти под отметку $90 за баррель", - пишет Линчик.

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