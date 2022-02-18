"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Caterpillar с целью $230

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Caterpillar Inc. с целью $230 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,94%, стоп-приказ: $183, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что выручка Caterpillar в IV квартале 2021г увеличилась на 11,25% в годовом выражении до $13,73 млрд благодаря увеличению объема продаж во всех подразделениях компании. Чистая прибыль выросла на 48,67% и составила $2,12 млрд.

"С технической точки зрения котировки вплотную подошли к зоне поддержки $187-191,5. Локальное снижение дает хорошую возможность для отскока от уровня поддержки. При покупке на 10% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне $183 риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,92", - указывают аналитики "Финама".

Caterpillar Inc. - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей. Компания выпускает более чем 4 млн наименований продукции в составе 21 бренда, а ее дилерская сеть насчитывает 161 центр и охватывает 192 страны.

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