"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ПИКа" с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ГК ПИК" с целью 1100 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 849 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что главный фактор роста - масштабное расширение географии присутствия и диджитализация бизнеса. На сегодняшний день фундаментальная оценка компании ниже исторической, поэтому эксперты инвесткомпании видят потенциал роста котировок на 21,7% при умеренно позитивной динамике рынка.

"С технической точки зрения после ощутимого снижения бумага начала консолидироваться около ключевого уровня поддержки. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 1 110 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 849 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,14", - указывают стратеги "Финама".

ПАО "ПИК СЗ" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. Компания реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны, а в 2021г запустила свой первый зарубежный проект на Филиппинах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.