"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Магнита с прогнозной ценой 6314 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Магнита" с прогнозной ценой на уровне 6314 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Магнит" в четверг провел "День инвестора", в ходе которого была представлена уточненная стратегия ритейлера до 2025 года. Согласно нашим расчетам, обновленный план органических открытий подразумевает рост торговой площади со среднегодовым темпом около 6% в обозначенный период. Дополнительными источниками роста должны быть повышение плотности продаж и точечные M&A. Цель по рентабельности EBITDA по-прежнему подразумевает выход на показатель в 8% к 2025 году и более 8% далее. Сохраняется потенциал улучшения оборотного капитала за счет сокращения оборачиваемости товарных запасов на 4-7 дней. CAPEX, как и ранее, не должен превышать 4% от выручки, - отмечает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин. - Заметное внимание в ходе конференции было уделено дискаунтерам. "Магнит" по сути завершил стадию пилота и приступает к полномасштабному масштабированию нового формата. Уже был успешно завершен первый этап интеграции бизнеса "Дикси", а весь процесс продлится максимум до второй половины 2023 года. Менеджмент видит потенциал ежегодного увеличения дивидендных выплат и полагает, что сейчас достаточно удачное время для обратного выкупа акций, хотя относительно последнего пока не принято окончательное решение".

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