Рост рынка акций РФ в пятницу сдерживает проседающая нефть, растет Северсталь на новостях

Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне локального геополитического затишья вокруг России, подъем сдерживается смешанными сигналами с внешних фондовых площадок и проседающей нефтью (Brent торгуется в районе $92 за баррель); индекс МосБиржи на отскоке протестировал 3570 пунктов и сдал назад к 3520 пунктам, лидируют в росте бумаги "Северстали" на корпоративных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3520,13 пункта (+0,3%, утренний максимум - 3571,03 пункта), индекс РТС - 1465,79 пункта (+1,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,1%.

Доллар США просел до 75,67 руб./$1 (-0,62 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+2,1%, до 1641,4 рубля), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 109,81 руб. на акцию, датой закрытия реестра акционеров для выплат рекомендовано установить 31 мая, сообщила компания. За III квартал дивиденды составили 85,93 руб. на акцию.

Показатель EBITDA "Северстали" в IV квартале 2021 года сократился на 16% к предыдущему кварталу, до $1,446 млрд, сообщила компания. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,497 млрд, падение на 13%). Группа "Северсталь" увеличила в IV квартале продажи стали на 15% к III кварталу, до 3,098 млн тонн.

ПАО "Северсталь" повысило ориентир по капзатратам в 2022 году до $1,6 млрд, следует из презентации компании по итогам финансовых результатов за IV квартал. Предыдущий прогноз составлял $1,3 млрд. По итогам 2021 года capex "Северстали" составил $1,157 млрд (-13% к 2020 году).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, рынок акций РФ в пятницу пытается отыграть часть потерь четверга, но рост ограничен ухудшившимся внешним фоном. Можно ожидать попытки возврата индекса МосБиржи к уровню 3600 пунктов, в случае отсутствия дальнейшего увеличения геополитических рисков.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что основной причиной распродаж накануне стала напряженность на границе с Украиной, которая стала также поводом для снижения фондовой Америки.

Но в пятницу американские фьючерсы растут, вслед за ними начали восстанавливать потери российские акции. Несмотря на заявления российских властей об отводе войск от границы с Украиной после окончания учений, Запад в это не верит, по-прежнему продолжая нагнетать ситуацию. Теперь дата "нападения на Украину" перенесена на 20 февраля - в этот день заканчиваются учения российских войск и Олимпийские игры. Российские инвесторы выработали уже иммунитет на такого рода сообщения, но нерезидентов, верящих своей "независимой и объективной прессе", они по-прежнему пугают.

Стоит также отметить, что в пятницу вечером перед выходными многие игроки будут сокращать длинные позиции по акциям. Поэтому увлекаться покупками акций не рекомендуется, утренний рост во многом стал следствием закрытия "шортов". Кроме того, нефть показывает признаки завершения роста. Пока она рисует волатильный боковик, но не исключена попытка ухода котировок Brent под отметку $90 за баррель. Сейчас инвесторы будут более сильно реагировать на негативные новости, нежели на позитив, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ остается зависимым от геополитического фона. Не успели российские власти объявить о начале отвода войск на места постоянной дислокации после учений, как из уст представителей НАТО и США прозвучали обвинения в адрес России о намерениях ввести общественность в заблуждение. В США и НАТО продолжают говорить о наращивании сил на украинской границе, а на Донбассе вновь стреляют. Президент США продолжает говорить о высокой вероятности нападения России на Украину, а госсекретарь Энтони Блинкен говорит о ближайших днях. Естественно, в подобных условиях спрос на российские активы остается слабым.

Американские фондовые индексы накануне упали на 1,8-2,9% из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины. Украинские власти в четверг сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы. Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

Кроме того, участники рынка оценивали опубликованный накануне ночью протокол январского заседания ФРС. Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола. Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, однако многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной (австралийский ASX Australia снизился на 1%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), растут Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,6%).

Нефтяной рынок в пятницу продолжает проседать, трейдеры следят за ходом переговоров о ядерной программе Ирана и ожидают увеличения глобальных поставок нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $92,22 за баррель (-0,8% и -1,9% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,95 за баррель (-0,9% и -2% в четверг).

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне высказал надежду на мирное урегулирование ситуации, несмотря на осложнившуюся военную обстановку на линии разграничения на востоке Украины.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,4%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,7%).

Подешевели бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-1,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 39,65 млрд рублей (из них 15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,03 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,78 млрд рублей на акции "Яндекса" (MOEX: YNDX)).