Цена нефти может отступить в диапазон $91-92/барр. в пятницу - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может отступить в диапазон $91-92 за баррель по итогам торгов в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

"Рубль в четверг отступил до 76,1 руб./$1, а утром в пятницу торговался около 75,9 руб./$1. Спрос на валюту может увеличиться из-за приближающихся в США длинных праздников - иностранные участники рынка, скорее всего, будут закрывать или хеджировать открытые позиции. С другой стороны, в преддверии крупных налоговых платежей экспортёры могут увеличить продажи валюты. Полагаем, что рубль в пятницу может стабилизироваться около тех же уровней, что и в четверг", - отмечают в инвестбанке.

Рынок госдолга продолжит следовать за динамикой рубля в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

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