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18 февраля 2022 года 09:35

Dow показал максимальное падение с начала года

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в четверг. Фондовые рынки стран АТР преимущественно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в четверг из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины, причем для индекса Dow Jones падение стало максимальным с начала года.

Украинские власти в среду сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы.

Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

"Главный риск для рынков заключается в том, что президент Путин попросту оставит значительную часть своих войск на границе и просто продолжит играть в кошки-мышки в ближайшие недели и месяцы", - сказал старший аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Кроме того, участники рынка оценивали опубликованный накануне ночью протокол январского заседания ФРС.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, однако многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

"Большинство участников отметило, что, если инфляция не начнет замедляться так, как ожидается, то для FOMC станет целесообразным перейти к более быстрой нормализации политики", - отмечается в протоколе.

"Федрезерв по-прежнему нацелен на ужесточение (денежно-кредитной политики - ИФ), и это продолжит являться негативным фактором для акций, и в этом смысле ничего не изменилось", - написал Том Эссейе из Sevens Report Research.

Также в четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 23 тыс. - до 248 тыс. человек. Значение показателя стало максимальным за четыре недели.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,1% относительно пересмотренных данных за предыдущий месяц. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение на 0,1%, респонденты MarketWatch ожидали уменьшения на 0,7%.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT), крупнейшего ритейлера в США, подорожали по итогам торгов на 4%. Компания вернулась к прибыли в минувшем квартале, неожиданно увеличила выручку, а также повысила размер дивидендных выплат.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 17%, выручку - на 6%. Кроме того, Cisco повысила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод и сузила прогнозный диапазон выручки. Цена бумаг компании выросла на 2,7%.

Котировки бумаг производителя графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упали на 7,5%, несмотря на рекордную квартальную выручку, которая к тому же оказалась выше прогноза рынка.

US Foods Holding (SPB: USFD), один из крупнейших производителей продуктов питания в США, опубликовал сильный квартальный отчет, однако прогноз скорректированной прибыли на текущий год оказался хуже ожиданий рынка. Акции компании подешевели на 1,1%.

Капитализация Palantir Technologies (SPB: PLTR), поставщика решений для работы с большими данными, рухнула почти на 16%. Компания увеличила выручку в прошлом квартале, однако её чистый убыток вырос на 5%, а скорректированная прибыль не оправдала ожиданий.

Цена акций пивоваренной компании Boston Beer Co. (SPB: SAM) опустилась на 2,7%. Компания отчиталась о чистом убытке и снижении выручки за четвертый квартал прошлого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 622,24 пункта (1,78%) и составил 34312,03 пункта.

Лидерами снижения в индексе стали бумаги разработчика ПО Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) (-5,5%), производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-4,4%) и конгломерата 3M (-3,6%).

Standard & Poor's 500 опустился на 94,75 пункта (2,12%) - до 4380,26 пункта.

Nasdaq Composite потерял 407,38 пункта (2,88%) и составил 13716,72 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу вслед за рынком акций США на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между Россией и Западом в связи с ситуацией на Украине.

Украинские власти обвиняют непризнанные республики ДНР и ЛНР в нарушении соглашения о прекращении огня. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы.

Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

Японский Nikkei к 8:35 МСК снизился на 0,3%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции Fanuc Corp. (-5,4%), Nikon Corp. (-4,03%) и Trend Micro Inc. (-3,5%).

Тем временем бумаги инвесткомпании SoftBank Group Corp. дорожают на 1,1%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 1,1%.

Потребительские цены в Японии в январе увеличились на 0,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Подъем был отмечен по итогам пятого месяца подряд. В декабре инфляция составляла 0,8%, что стало максимальным показателем с декабря 2019 года.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) увеличились на 0,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng к 8:46 МСК снизился на 0,3%, в то время как шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,5%.

Среди лидеров падения в Гонконге находятся бумаги Techtronic Industries Co. Ltd. (-4,05%), Anta Sports Products Ltd. (-3,85%) и ENN Energy Holdings Ltd. (-2,73%).

Тем временем акции страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) Ltd. растут на 0,6%, оператора мобильной связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. - на 1,4%, тогда как бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. дешевеют на 1,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:42 МСК потерял 0,05%.

Стоимость акций автопроизводителя Kia Corp. снижается на 1,1%.

Капитализация производителя микросхем Samsung Electronics Co. Ltd. уменьшается на 0,7%, его конкурента LG Electronics Inc. - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,02%.

Акции горнодобывающей компании Fortescue Metals Group Ltd. подешевели на 3,2%, ее конкурентов Rio Tinto Ltd. и BHP Group Ltd. - на 0,6% и 0,02% соответственно.

Между тем, котировки акций нефтедобывающей Woodside Petroleum Ltd. поднялись на 4,2%, работающей в сфере развлечений Endeavour Group Ltd. - на 3,9%.

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение в пятницу после резкого падения накануне, трейдеры следят за ходом переговоров о ядерной программе Ирана и ожидают увеличения глобальных поставок нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК в пятницу составляет $92,44 за баррель, что на $0,53 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,84 (1,9%) - до $92,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,09 за баррель, что на $0,67 (0,73%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,9 (2%), до $91,76 за баррель.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне высказал надежду на мирное урегулирование ситуации, несмотря на осложнившуюся военную обстановку на линии разграничения на востоке Украины.

"Мы по-прежнему верим в дипломатический процесс и сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности", - сказал Боррель, добавив, что ЕС "уже подготовил полный пакет санкций".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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