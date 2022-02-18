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Путин: Минфин оценивает потенциальные допдоходы бюджета в этом году в 1 трлн руб., но есть и более высокие оценки - до 1,5 трлн
18 февраля 2022 года 09:12
Котировки золота могут подняться к $1915-1925/унц. в ближайшее время - BCS Express
Котировки золота еще могут подняться к уровням $1915-1925 за тройскую унцию в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Цена на золото впервые с июня прошлого года поднималась выше $1900 за тройскую унцию. В пятницу с утра котировки незначительно откатываются, однако импульс может быть еще не завершен. В качестве ориентиров наверху выделяется область $1915-1925 за тройскую унцию", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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.18 февраля 2022 года 10:22
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.18 февраля 2022 года 10:07
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.18 февраля 2022 года 09:56
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.18 февраля 2022 года 09:46
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.18 февраля 2022 года 09:35
Курс пары доллар/рубль может опуститься к уровню 75 руб./$1 на торгах в пятницу в случае отсутствия геополитических шоков, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Утром пятницы формируется благоприятный фон для укрепления рубля:... читать дальше
.18 февраля 2022 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в четверг. Фондовые рынки стран АТР преимущественно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение в пятницу. читать дальше
.18 февраля 2022 года 09:02
"Финам" рекомендует покупать акции Oracle Corp. с прогнозной ценой на уровне $108 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Стоимостные акции Oracle могут стать интересным вложением в технологическом секторе в период повышенной волатильности... читать дальше
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Москва. 18 февраля. Доллар США и евро умеренно слабеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на ожиданиях урегулирования ситуации вокруг Украины. читать дальше
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