Котировки золота могут подняться к $1915-1925/унц. в ближайшее время - BCS Express

Котировки золота еще могут подняться к уровням $1915-1925 за тройскую унцию в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Цена на золото впервые с июня прошлого года поднималась выше $1900 за тройскую унцию. В пятницу с утра котировки незначительно откатываются, однако импульс может быть еще не завершен. В качестве ориентиров наверху выделяется область $1915-1925 за тройскую унцию", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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