"Финам" рекомендует покупать акции Oracle с прогнозной ценой $108

"Финам" рекомендует покупать акции Oracle Corp. с прогнозной ценой на уровне $108 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Стоимостные акции Oracle могут стать интересным вложением в технологическом секторе в период повышенной волатильности на рынке. Невысокие, но стабильные темпы роста ключевых финансовых показателей, отсутствие переоценки по мультипликаторам относительно аналогов, buyback более 10% капитализации и дивидендная доходность 1,6% годовых, лидерство на рынке облачного ПО для бизнеса и дальнейшее расширение глобального рынка облачных вычислений - все эти факторы в совокупности создают интересный кейс в противовес переоцененным "акциям роста", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачных сервисов, облачных инфраструктурных решений и облачных приложений для бизнеса.

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