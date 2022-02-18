Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику за прошедшую ночь, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в четверг из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины, причем для индекса Dow Jones падение стало максимальным с начала года. Украинские власти в четверг сообщили о нарушениях соглашения о прекращении огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. В то же время Белый дом и ЕС усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной и сообщили, что в действительности РФ только наращивает свой воинский контингент у границы. Президент США Джо Байден тем временем сказал журналистам, что российское вторжение на Украину может случиться "в ближайшие несколько дней".

Кроме того, участники рынка оценивали опубликованный протокол январского заседания ФРС США. Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из протокола. Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, однако многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом. "Большинство участников отметило, что, если инфляция не начнет замедляться так, как ожидается, то для FOMC станет целесообразным перейти к более быстрой нормализации политики", - отмечается в протоколе.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром также демонстрируют в основном негативную динамику. Так, японский Nikkei 225 теряет 0,22%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,55%, китайский CSI 300 - на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, и лишь южнокорейский Kospi подрастает на 0,1%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,7% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном улучшении настроений на американском рынке акций 18 февраля.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов в пятницу умеренно снижаются, продолжая движение предыдущего дня. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $92,39 за баррель, что на 0,62% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $91,08 за баррель, снизившись на 0,74% по отношению к закрытию 17 февраля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,16 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,554 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 февраля снизился на 0,19% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,16%, опустившись до 726,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-1,56%), "Транснефть-001Р-13" (-1,06%) и "АФК Система-1P-19" (-0,68%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-20R" (+0,5%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,37%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-01 номинальным объемом 850 млн рублей, реализовав 39,2% выпуска на 333,483 млн рублей. Размещение выпуска со сроком обращения 4 года началось 19 октября 2021 года. Ставка ежемесячного купона до погашения установлена на уровне 12,6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация.

Индивидуальный предприниматель Евгений Равкин из Хабаровска намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельной (банкротом) основной дочерней операционной компании OR Group (прежнее название "Обувь России") - ООО "ОР". Соответствующее уведомление от предпринимателя зарегистрировано 17 февраля на Федресурсе в связи с наличием у ООО "ОР" признаков банкротства. "ОР" 20 января допустила техдефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, однако смогла выплатить последний, 20-й, купон по выпуску. Позже, 3 февраля, компания допустила дефолт по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, не погасив тело бонда. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

ГК "Автодор" 18 февраля планирует собирать заявки на выпуск облигаций серии БО-004P-05 со сроком обращения 1 год объемом 5,3509 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 140 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Техразмещение запланировано на 22 февраля.

Тойота банк планирует 21 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей. Ориентир по доходности - премия 110-130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 25 февраля. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.

Росдорбанк (MOEX: RDRB) направляет в Банк России ходатайство о согласовании досрочного погашения субординированного облигационного займа по усмотрению эмитента. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Дата погашения выпуска - 12 декабря 2024 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.