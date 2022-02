Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании разрешения кризисной ситуации вокруг Украины

.

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций ViacomCBS Inc. с $40 до $35 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Квартальные результаты ViacomCBS, которая объявила о ребрендинге и будет переименована в Paramount Global, оказались неоднозначными. Выручка компании увеличилась на... читать дальше

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Bank of America и убрав акции Halliburton, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Bank of America, Western Digital, East West Bancorp, Walt Disney Co., Delta... читать дальше