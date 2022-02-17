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17 февраля 2022 года 19:40

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании разрешения кризисной ситуации вокруг Украины

Москва. 17 февраля. Доллар и евро заметно укрепляются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании разрешения кризисной ситуации вокруг Украины и новых заявлений со стороны официальных представителей России и других стран относительно конфликта и рисков его перерастания в военные действия.

Курс доллара США составил 76,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,09 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,77 руб./EUR1, подорожав на 1,07 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,08 рубля - до 81,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на фоне кризисной ситуации вокруг Украины и опасений перерастания конфликта в полномасштабные военные действия. В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Однако США и НАТО заявили о том, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы. При этом ранее в четверг в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком росте напряженности на линии соприкосновения.

Президент США Джо Байден заявил, что возможность вторжения России на Украину является "очень высокой", сообщило в четверг агентство Bloomberg. Байден отметил, что есть вероятность полагать, что Россия вовлечена в акции "провокационного характера". По данным Bloomberg, президент США добавил, что у него нет планов проводить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск близ границы Украины, заявил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. "Мы не видим этого (отвода сил - ИФ). Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них уже сконцентрировано более 150 тыс., причем - даже в последние пару дней", - сказал Остин. "Мы видим, что некоторые из этих войск переместились еще ближе к границе", - добавил он.

В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, в свою очередь, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг. "Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", - добавил он.

Между тем, в четверг, 17 февраля, приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану была передана реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Россией и США о гарантиях безопасности.

В части документа, посвященной Украине, отмечается, что "никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".

США и НАТО в конце января направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности от 17 декабря 2021 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, рубль дешевеет в четверг на фоне обострения ситуации в Донбассе и новых заявлений западных лидеров о подготовке России к вторжению на Украину. "Министр обороны США заявил, что американская разведка наблюдает приближение российских войск к границе с Украиной, глава МИД Великобритании полагает, что российские власти готовятся сфабриковать предлоги для операции на территории Донбасса. Украинская сторона в контактной группе попросила ОБСЕ срочно созвать внеочередное заседание в связи с обострением на востоке страны, в то время как в Совбезе ООН уже проходит обсуждение кризиса вокруг Украины. Зеленский выразил желание поговорить с Путиным и добавил, что заявления о датах "российского вторжения" и вызванная ими паника работают против Украины. На фоне сообщений выросла волатильность курса рубля по отношению к доллару США, пара колеблется в широком диапазоне 75,6-76,5 руб./$1. В случае продолжения эскалации ситуации в Донбассе рубль может ослабнуть до уровня 78 к доллару в ближайшее время", - говорит Кульков.

"Рубль на старте торгов просел из-за негативного внешнего фона, после чего консолидировался. В начале основной сессии российская валюта резко увеличила потери, реагируя на геополитический негатив. (. . .) Поводом для беспокойства выступило сообщение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о том, что ее территорию с начала суток пять раз обстреляли вооруженные силы Украины. Правда, подобные инциденты происходят регулярно на протяжении последних 8 лет. Однако в текущей непростой геополитической обстановке многие опасаются, что один из них может спровоцировать эскалацию конфликта с вовлечением в нее третьей стороны. Несмотря на непростой геополитический фон, рубль еще в начале основных торгов стал быстро восстанавливаться, отыграв значительную часть сегодняшних потерь. Это отражает устойчивость участников нашего рынка к фактору геополитики, выработанную за последние месяцы на фоне ухудшения внешнеполитической обстановки", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Инвесторы продолжают анализировать опубликованный в среду вечером протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из документа.

Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

В четверг стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 23 тыс. - до 248 тыс. человек. Значение показателя стало максимальным за четыре недели.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,1% относительно пересмотренных данных за предыдущий месяц. Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение на 0,1%, респонденты MarketWatch ожидали уменьшения на 0,7%.

Цены на нефть заметно снижаются в четверг вечером на фоне ожиданий, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая откроет путь для иранской нефти на мировой рынок.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,67% - до $92,28 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 2,87% - до $90,97 за баррель.

Накануне главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал в Twitter (SPB: TWTR), что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок: представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 февраля на 73,86 копейки, до 75,7527 руб./$1, и увеличил курс евро на 82,48 копейки, до 86,1308 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 86,32 копейки по отношению к среде и составил 75,9172 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 88,84 копейки и составил 75,9905 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 510,384 млн, из которых $863,661 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 646,723 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 90,11 копейки, до 86,2549 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 90,44 копейки, подорожав до 86,3122 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR750,576 млн, из которых EUR215,377 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR535,199 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 9,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 10,02% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 9 б.п., до 10,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 8 б.п., до 10,77% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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