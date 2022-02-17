"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Bank of America и убрав акции Halliburton, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Bank of America, Western Digital, East West Bancorp, Walt Disney Co., Delta Air Lines, Dominion Energy, BioМarin, Bristol-Myers, AMD, Zendesk Inc..

Аналитики указывают, что с начала года топ-10 акций США обогнал S&P500 на 13 п.п. благодаря ставке на циклические сектора и фокус на качественные акции с высокой устойчивостью к растущей инфляции.

"Основной вклад в рост внесли акции компаний, которые выигрывают от нормализации эпидемиологической ситуации, а также IT (Zendesk +21%, Delta Air Lines +12%, Walt Disney +8%, Western Digital +8% с момента последнего обновления). Мы ожидаем, что рост американского рынка продолжит находиться под давлением на фоне инфляционных рисков и ужесточения монетарной политики", - отмечают эксперты инвестиционной платформы.

Стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" исключают акции Halliburton, которые выросли на 61% с момента включения в ТОП-10. Вместо них добавлены бумаги Bank of America, где аналитики видят потенциал роста прибыльности бизнеса в условиях начинающегося цикла повышения процентных ставок в США.

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