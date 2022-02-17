"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials с прогнозной ценой на уровне $183,1 за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Applied Materials, один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев, представил достаточно сильный отчет за первый квартал 2022 финансового года, завершившийся 30 января. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса эмитента, рассчитывая, что компания продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности. Важность технологий в современном мире возрастает с каждым годом, и пандемия коронавируса только усилила этот тренд. Драйверами дальнейшего роста спроса на полупроводниковые чипы должны стать развертывание в мире сетей связи стандарта 5G, а также такие быстро развивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность, автономные автомобили, - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Додонов. - При этом Applied Materials тратит значительные средства на исследования и разработки, что позволяет ей удерживать технологическое лидерство в отрасли. Мы также рассчитываем, что компания останется дружественной своим акционерам и продолжит направлять значительные средства на выкуп акций и дивиденды".

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