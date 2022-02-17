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17 февраля 2022 года 18:04
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials с прогнозной ценой на уровне $183,1 за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Applied Materials, один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев, представил достаточно сильный отчет за первый квартал 2022 финансового года, завершившийся 30 января. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса эмитента, рассчитывая, что компания продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности. Важность технологий в современном мире возрастает с каждым годом, и пандемия коронавируса только усилила этот тренд. Драйверами дальнейшего роста спроса на полупроводниковые чипы должны стать развертывание в мире сетей связи стандарта 5G, а также такие быстро развивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность, автономные автомобили, - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Додонов. - При этом Applied Materials тратит значительные средства на исследования и разработки, что позволяет ей удерживать технологическое лидерство в отрасли. Мы также рассчитываем, что компания останется дружественной своим акционерам и продолжит направлять значительные средства на выкуп акций и дивиденды". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-APPLIED/MATERIALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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