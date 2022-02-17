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17 февраля 2022 года 17:47
Sber CIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Softline
Аналитики Sber CIB сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Softline с прогнозной ценой 794 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 76% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестбанка. Провайдер IT-решений и услуг Softline представил результаты за третий квартал 2021 года и обновил прогнозы. Теперь компания ожидает, что по итогам года её оборот составит $2,3-2,4 млрд, что несколько ниже предыдущей оценки, отмечают эксперты. В то же время новый прогноз подразумевает рост оборота в четвёртом квартале на 55-78% в связи с несколькими крупными контрактами, отложенными на конец года. "Новый прогноз Softline не учитывает сделки слияния и поглощения. С ними финансовые показатели были бы ещё лучше - Softline приобрела пять компаний в начале 2022 года. Теперь рентабельность может составить не менее 13,5%, а EBITDA - от $81 млн до $84 млн, причём нижняя граница соответствует консенсус-прогнозу", - отмечают в инвестбанке. Эмитент, как и раньше, ожидает, что в среднесрочной перспективе рост оборота будет в среднем чуть ниже 20% в год. Среднесрочный прогноз валовой рентабельности остаётся прежним - 30% с небольшим. Аналитики Sber CIB сохраняют свои прогнозы по компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-SOFTLINE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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