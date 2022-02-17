Геополитические и санкционные риски продолжат оказывать давление на ОФЗ - "Универ Сбережения"

Геополитические и санкционные риски пока продолжат оказывать давление на котировки рублевых гособлигаций, сообщается в комментарии старшего портфельного управляющего "Универ Сбережения" Дмитрия Ибрагимова.

"Сложно сказать, насколько в представленных в прошлую пятницу прогнозах Банка России (инфляция на конец 2022 года и 2023 год, средняя величина ключевой ставки на текущий год) отражен рост геополитических рисков, но в любом случае вероятно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Это будет сдерживать восстановление котировок ОФЗ. В то же время развитие ситуации по негативному сценарию, с применением достаточно жестких санкций, приведет к росту доходностей ОФЗ до уровней выше 11% годовых", - отмечает эксперт.

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