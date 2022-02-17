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17 февраля 2022 года 16:00

Рубль днем отыграл часть утренних потерь в отсутствие новых признаков существенной эскалации геополитической напряженности

Москва. 17 февраля. Доллар и евро растеряли часть утреннего роста и продолжают дорожать уже менее значительными темпами на "Московской бирже" в четверг днем, рубль отыграл часть потерь первой половины дня и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых признаков серьезной эскалации напряженности вокруг России и Украины.

Курс доллара США составил 75,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,14 руб./EUR1, подорожав на 44,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49,34 копейки - до 80,45 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 февраля на 73,86 копейки, до 75,7527 руб./$1, и увеличил курс евро на 82,48 копейки, до 86,1308 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утренних потерь и лишь умеренно дешевеет к доллару и евро днем в четверг. При этом торги проходят при довольно высокой волатильности, так как участники рынка активно реагируют на поступающие новости относительно российско-украинского внешнеполитического кризиса и взаимоотношений России и ведущих западных стран по вопросу глобальной безопасности.

Идет разработка графика возвращения подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации после учений, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны", - подчеркнул он.

В НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг. "Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", - добавил он.

Ситуация на границе РФ и Украины стабильная, но на линии соприкосновения в Донбассе растет напряженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чуть ранее в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком росте напряженности на линии соприкосновения.

"Ситуация на российско-украинской границе действительно стабильная", - сказал Песков журналистам в четверг. "А что касается уже линии соприкосновения, имеется в виду соприкосновение с территорией непризнанных самопровозглашенных республик, там, мы видим, растет напряжение", - отметил он

В спецмониторинговой миссии ОБСЕ пока не фиксируют роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, говорится в ежедневном отчете миссии.

Россия направит США ответ по тематике гарантий безопасности и в бумажной, и в электронной форме, он будет опубликован уже в четверг, через несколько часов после отправки, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме. (Ответ станет публичным) практически через несколько часов после того, как мы направим американцам, планируем это сделать сегодня", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

США и НАТО в конце января направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности от 17 декабря 2021 года.

Инвесторы продолжают анализировать опубликованный в среду вечером протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из документа.

Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в среду министерство торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%. В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные ФРС, опубликованные также накануне. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,4%. В декабре промпроизводство в США снизилось на 0,1%. Промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 4,1% после повышения на 3,8% в декабре.

Снижение цен на нефть ускорилось в четверг на фоне ожиданий, что США и Иран смогут вскоре вернуться к ядерной сделке, которая откроет путь для иранской нефти на мировой рынок.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,54% - до $93,35 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 1,75% - до $92,02 за баррель.

Накануне главный переговорщик со стороны Тегерана Али Багери Кани написал в твиттере, что в переговорах по ядерной программе Ирана стороны "ближе к соглашению, чем когда-либо".

По данным агентства Bloomberg, Иран также готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок: представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

"Умеренно ослабившееся геополитическое напряжение и коррекционный рост нефтяных цен оказывал вчера рублю поддержку. Впрочем, сообщения об обстреле территории ЛНР сегодня вновь усилили негатив на российском рынке. Геополитические новости продолжают определять динамику российских активов, и высокая волатильность в рубле в ближайшее время сохранится. Мы продолжаем ожидать движения курса пары "доллар-рубль" ниже 75 руб./$1 при улучшении геополитического фона, но, учитывая последние новости, вряд ли мы сегодня увидим такую динамику", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Отступление российской валюты происходит на фоне усугубления ситуации вокруг Украины, где появились сообщения об обстрелах территории ЛНР. Эта новость спровоцировала общее уклонение от риска, которое традиционно сопровождается укреплением защитного доллара. Так, у рубля просто не было шансов остаться на плаву, несмотря на дорогую нефть, которая снова растет после недавнего отката от новых многолетних максимумов. На данном этапе внимание игроков переключилось на уровень 76 руб./$1. Дальнейшее обострение в геополитике с легкостью вернет этой отметке статус поддержки, тогда как в случае даже минимального спада напряженности данный уровень может выступить в качестве барьера для доллара. В целом риски по-прежнему смещены в сторону снижения рубля, который также находится под гнетом грядущего ужесточения политики Федрезерва. В России начался традиционный налоговый период, но в этот раз он вряд ли сможет оказать ощутимую поддержку нашей валюте, которая всецело находится во власти происходящего на Украине, и, пока на этом фронте сохраняются риски, о полноценном укреплении рубля не может быть и речи", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,59% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 9,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 4 б.п. - до 10,02% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 9 б.п., до 10,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 8 б.п., до 10,77% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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