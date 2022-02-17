"Атон" подтверждает рейтинг "нейтрально" для акций "Газпром нефти"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "нейтрально" для акций "Газпром нефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Показатель EBITDA "Газпром нефти" за 4К21 увеличился на 7% кв/кв; в целом показатели совпали с ожиданиями рынка - выручка слегка (на 3%) выше консенсус-прогноза. Компания сообщила о чистой прибыли за 2021 год в размере 504 млрд руб., и мы предварительно прогнозируем дивиденды за 2021 на уровне 53,1 руб. на акцию, что соответствует доходности в 10,1%. Подтверждаем наш рейтинг "нейтрально" по "Газпром нефти", которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,2x, с 5%-ным дисконтом к среднему показателю по российскому нефтяному сектору", - отмечают эксперты.

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