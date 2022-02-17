Уверенности в средне- и долгосрочном росте цены золота пока нет - BCS Express

Уверенности в росте цены золота в средне- и долгосрочной перспективе пока нет, говорится в комментарии BCS Express.

Цены на золото на торгах четверга растут на 1,3%, поднявшись выше $1890 за тройскую унцию, с начала февраля котировки выросли на 5,1% и обновили максимум с июня 2021 года, констатируют аналитики инвестиционной компании. Драйверами роста цен на драгоценный металл выступают два ключевых фактора, указывают они: рекордный разгон инфляции в США и рост геополитической напряженности вокруг Украины.

"Сейчас нет уверенности, что рост цен на золото продолжится в средне- и долгосрочной перспективе. При снижении градуса геополитической напряженности спрос к защитным инструментам должен ослабнуть. Интерес инвесторов к золоту из-за инфляции также может оказаться непродолжительным. В 2022 году ФРС ужесточила риторику по денежно-кредитной политике (ДКП). Ожидается, что процентные ставки начнут расти уже в этом году причем заметно быстрее, чем ожидалось в 2021 году. Ужесточение ДКП приведет к подъему реальных процентных ставок, что традиционно является негативным драйвером для котировок золота. Против инфляции в США также будет играть эффект постепенной нормализации базы", - пишут аналитики.

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