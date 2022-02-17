Котировки нефти могут проверить на прочность уровень поддержки $91/барр. - Sber CIB

Котировки нефти могут в четверг снова проверить на прочность уровень поддержки $91 за баррель Brent, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

"Цена нефти Brent упала до $91,1/барр., когда высокопоставленный представитель иранской делегации на переговорах по ядерной программе сообщил в соцсети Twitter, что стороны близки к соглашению. В перспективе это может привести к отмене американских санкций в отношении иранской нефти. Впрочем, Госдепартамент США высказался по этой теме более уклончиво. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что в переговорах наступил решительный момент и стороны смогут определиться, готовы ли они к возобновлению ядерной сделки. Между тем Иран, похоже, уже налаживает отношения в Азии в преддверии своего официального возвращения на рынок. Цена фьючерсов Brent ближайшего месяца поставки вчера была зафиксирована на уровне $94,81/барр., на $1,53/барр. выше уровня предыдущего торгового дня", - пишет Шейбе.

Эксперт отмечает, что утром в четверг цена Brent поднялась с дневного минимума среды на $3,4, до $94,5/барр., после того как РИА Новости со ссылкой на власти неподконтрольных официальному Киеву районов Донбасса сообщили о нарушении перемирия украинскими войсками.

"Лидеры европейских государств соберутся в четверг на чрезвычайный саммит, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. В течение дня инвесторы будут пристально следить за украинской темой, но котировки Brent, на наш взгляд, будут под давлением и могут снова проверить на прочность поддержку $91/барр, так как вероятность возобновления ядерной сделки с Ираном велика", - прогнозирует аналитик Sber CIB.

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