"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Zscaler с целью $380

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Zscaler Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35,11%, стоп-приказ: $241, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Учитывая колоссальный рост объема данных в Сети за последние годы и наличие перспективы ускорения роста в будущем, спрос на услуги компаний по кибербезопасности будет расти, полагают аналитики. Это, безусловно, найдет отражение в финансовых показателях и в котировках Zscaler.

"С технической точки зрения попытка закрепления ниже уровня поддержки $250 провалилась. В текущий момент график демонстрирует намеки возобновления восходящей тенденции. При покупке на 9% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне $241 риск на портфель составит 1,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,49", - указывают эксперты "Финама".

Zscaler Inc. - американская компания, специализирующаяся на программном обеспечении для безопасности работы приложений в сети. Спрос на услуги компании ограничивается не только Штатами - около 40% выручки приходится на Европу, Ближний Восток и Африку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.