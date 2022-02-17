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17 февраля 2022 года 13:30
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Exelon с целью $47
Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Exelon Corp. с целевой ценой $47 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,84% с учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Exelon в начале февраля 2022г завершила спин-офф бизнеса по генерации э/э, компании Constellation. После сплита Exelon выглядит надежным защитным активом с хорошей дивидендной доходностью и регулируемым профилем бизнеса. Тарифы Exelon при этом ниже средних по США, что даст компании гибкость в рамках будущих тарифных заявок, а возможный рост нетарифной выручки за счет EV-станций и подключения солнечных панелей потребителей к сетям может поддержать прогноз менеджмента по ежегодному увеличению EPS и дивидендов на 6-8% до 2025г", - отмечает аналитик Александр Ковалев. Exelon Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в ряде штатов США. Холдинг включает шесть филиалов, которые обслуживают около 10,3 млн потребителей на территории 66 тыс. кв. км. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-EXELON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.17 февраля 2022 года 13:55
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.17 февраля 2022 года 13:07
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