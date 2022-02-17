Индекс S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4450-4500 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 преодолел уровень 200-дневной скользящей средней, но держался в боковике в течение предыдущего дня торгов. RSI остается ниже 50 пунктов, указывая на паритет "быков" и "медведей". Сглаженная траектория индикатора MACD не сигнализирует о развороте тренда. Улучшение настроений инвесторов придаст краткосрочный позитивный импульс индексу широкого рынка. Тем не менее в среднесрочной перспективе котировки, скорее всего, продолжат движение в нисходящем тренде в преддверии мартовского заседания ФРС", - указывают эксперты в комментарии.

Аналитики обращают внимание на то, что розничные продажи в США продемонстрировали рекордный с марта прошлого года рост на 3,8% м/м в январе после разочаровавшего инвесторов падения в декабре. Подобная динамика, по их мнению, указывает на ограниченное влияние штамма "омикрон" на активность потребителей и прочие макропоказатели.

"Отчет ФРС показал также сильный рост объемов промышленного производства - на 1,4% м/м в январе, что превысило ожидания на уровне 0,4%. Устойчивый рост отмечался в машиностроении, аэрокосмической отрасли и производстве продуктов питания. Поскольку число новых случаев заражения коронавирусом снизилось до уровней декабря, налаживание цепочек поставок и решение проблемы нехватки трудовых ресурсов позволят компаниям увеличить объемы производства и продаж в этом году. Это станет фактором поддержки для котировок акций, но в то же время является очередным аргументом ФРС в пользу нормализации процентных ставок для замедления инфляции", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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